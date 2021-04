Bonus auto Veneto. Requisiti, scadenze e come richiedere online gli incentivi rottamazione auto 2021 della regione. Bando.

Bonus e incentivi auto 2021. La regione Veneto con deliberazione n. 491 del 20.04.2021 ha approvato un nuovo bando per l’erogazione di contributi sull’acquisto di auto a basso impatto ambientale e contestuale rottamazione di veicoli inquinanti.

Questo ecoincentivo alla mobilità è rivolto ai privati residenti in regione, in possesso di determinati requisiti, che rottamano e acquistano alcune categorie di veicoli. Di seguito procedure e caratteristiche riportate dal bando per ottenere il bonus.

Ecoincentivi veneto 2021 beneficiari

In base a quanto previsto dal bando regionale, possono richiedere questo contributo i privati residenti in Veneto che:

possiedono un reddito derivante dalla dichiarazione 2020, non superiore a 75.000 euro.

Rottamano un auto M1 (rientrante nelle categorie da Euro 0 a Euro 4 per modelli a benzina e da Euro 0 a euro 5 per quelli a gasolio) e ne acquistano una nuova di classe ambientale EURO 6D Temp o successiva.

Sono intestatari nei dati riportati nel libretto di circolazione, di entrambi i veicoli.

Acquistano senza utilizzare contratti di leasing o noleggio. L’immatricolazione inoltre deve avvenire in Italia e non può riguardare veicoli a km 0.

Per fruire del contributo, il veicolo non deve essere utilizzato per attività professionale o d’impresa. Inoltre, l’acquirente non potrà vendere l’auto nei 3 anni seguenti all’immatricolazione.

Bonus regione Veneto auto 2021 domanda

I cittadini veneti in possesso dei requisiti, potranno richiedere l’incentivo seguendo le due fasi previste dal bando.

La prima è la manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziativa, da proporre iscrivendosi all’apposita piattaforma online della regione. Questo sarà possibile fino al ore 12:00 del 15 giugno 2021. Scaduto questo termine verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi sul BURV. Per accedere al sito bisogna munirsi delle credenziali Spid o CIE.

Chi ha avuto accesso alla fase 2 potrà presentare la richiesta di contributo vera e propria, sempre sulla stesso sito e riportando il codice univoco della propria manifestazione d’interesse presente in graduatoria. Questo a partire dal 15 luglio fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2021. Non è possibile presentare istanza con altre modalità.

Ecco l’elenco di documenti da allegare alla domanda in questo frangente, come da bando regionale:

carta di circolazione da cui risulti la conformità dell’auto acquistata

copia della fattura di acquisto

copia delle documentazione che provi il saldo fattura con mezzi di pagamento tracciabili

certificato di rottamazione del veicolo rilasciato

copia dell’attestazione di pagamento del primo bollo se dovuto.

Bando auto regione Veneto 2021 importi

L’importo del contributo può variare da 3.500 a 8.000 euro e si ottiene sulla base delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO2 della vettura, secondo quanto riporta questa tabella.

Per ogni altro chiarimento sull’ecoincentivo, vi alleghiamo il pdf da scaricare con il testo integrale del bando, che include anche le cause di decadenza dal contributo.

BANDO BONUS AUTO 2021 REGIONE VENETO

Queste tutte le caratteristiche e le procedure da seguire per accedere al bonus auto 2021 del Veneto. Gli incentivi regionali permettono quindi ai residenti in Veneto di acquistare un auto nuova a basso impatto ambientale, con rottamazione contestuale, fruendo di incentivi consistenti.

