Bonus scuola Veneto 2021. Contributi regionali per spese di iscrizione e sostegno a studenti disabili. Requisiti, importi come ottenerlo e domanda da scaricare.

Buono scuola 2021. La regione Veneto tramite deliberazione n.431 del 6 aprile 2021, ha approvato il bando per l’erogazione di contributi relativi all’anno scolastico 2020/21.

Al suo interno sono illustrate: spese ammesse, importi, beneficiari e come richiedere il buono scuola per l’anno 2020/2021. Di seguito tutte le informazioni al riguardo.

Buono scuola regione Veneto cos’è

Si tratta di contributi regionali che coprono parzialmente i costi sostenuti per gli studenti, in relazione a:

spese di iscrizione e frequenza

attività di sostegno didattico per studenti disabili.

Nel primo caso il contributo può essere concesso per spese riguardanti rette, tasse, iscrizione e frequenza. Queste, se documentate (tramite ricevuta di versamento a mezzo bonifico) e confermate dalle istituzioni scolastiche, permettono di ricevere un importo uguale o superiore a 200 euro.

Per quanto riguarda gli studenti disabili, possono essere rimborsati anche i costi per gli insegnanti di sostegno, fino ad un massimo di 15.000 euro.

Buono scuola 2020 2021 Veneto beneficiari

In base a quanto indicato dal bando, per ottenere il bonus lo studente deve avere i seguenti requisiti:

far parte di un nucleo familiare con Isee minore o uguale a 40.000 euro . Tale soglia sale a 60.000 € in caso di studenti disabili.

. Tale soglia sale a 60.000 € in caso di studenti disabili. Essere residente in Veneto.

Frequentare scuole primarie, secondarie (di I o II grado), statali, paritarie e non, presenti nell’albo regionale oppure istituzioni formative accreditate.

Il richiedente del sostegno (genitore o studente se maggiorenne), deve essere iscritto all’anagrafe tributaria e avere domicilio fiscale in Italia.

Gli aiuti sono riconosciuti in base all’Isee familiare e al livello scolastico frequentato. Infine, per ricevere questo aiuto non sono richiesti particolari meriti scolastici.

Buono scuola regione Veneto come fare domanda

La richiesta deve essere presentata necessariamente online. Ciò utilizzando le proprie credenziali Spid sul sito della regione Veneto e più precisamente nella sezione buonoscuolaweb.

La procedura indicata nel bando prevede che il richiedente si rechi presso la scuola frequentata dallo studente ed esibisca il codice identificativo della domanda. Questo si riceve via web una volta ultimata l’istanza sul portale della regione. In alternativa è possibile inviare via PEC, e-mail o raccomandata la copia della domanda con codice all’istituzione scolastica di riferimento. Sarà poi quest’ultima a confermare la corrispondenza dei dati indicati alla regione.

E’ possibile fare richiesta a partire dal 18 maggio fino alla scadenza del 28 giugno 2021 alle ore 12:00.

Buono scuola 2020/21 Veneto quando arriva

Al termine delle procedure illustrate saranno erogati gli importi spettanti ad ogni studente beneficiario. Nello specifico l’assegnazione del contributo avverrà entro il 12/09/2021, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Queste informazioni, ed altri approfondimenti sulle procedure da seguire, sono contenuti nel bando, qui allegato in formato pdf da scaricare.

BANDO BUONO SCUOLA 2021 REGIONE VENETO

E’ tutto per quanto riguarda il bonus scuola 2021 della regione Veneto. In sostanza il contributo permette di coprire parte dei costi scolastici di varia natura, dalla frequenza alle rette. Ma anche quelle per gli insegnanti di sostegno all’attività didattica dei disabili, spesso elevati per le famiglie.

