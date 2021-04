Voucher scuola Piemonte 2021-22. Destinatari, domanda online, importi e come spendere l’agevolazione della regione.

Regione Piemonte voucher scuola 2021/22. La giunta regionale, ha predisposto un bando per ricevere un buono corrispondente a determinati importi in denaro, da spendere per l’iscrizione di studenti a scuole paritarie o per l’acquisto di materiale scolastico.

Ecco come riceverlo e come spenderlo, sulla base dei requisiti e delle procedure indicate dal bando presente sul sito della regione Piemonte.

Bonus scuola 2021 Piemonte beneficiari

Il voucher scuola 2021/22 spetta agli studenti:

residenti in Piemonte.

Iscritti per l’anno scolastico 2021/2022, a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie.

Con meno di 21 anni o che non abbiano conseguito un titolo di studio di scuola superiore.

Facenti parte di famiglie con Isee 2021 non superiore a 26.000 €.

In presenza di questi requisiti, possono presentare domanda:

lo studente maggiorenne

uno dei genitori dello studente facente parte dello stesso nucleo familiare

il rappresentante legale dello studente minorenne.

Come richiedere bonus scuola Piemonte 2021/22

Per fare domanda e ottenere questa agevolazione bisogna seguire questi passaggi:

entrare nel portale Piemontetu, selezionando la voce “Accedi” presente nel sito. L’operazione si perfeziona inserendo le proprie credenziali Spid o autenticandosi con CIE o CNS. Compilare obbligatoriamente i dati di contatto mediante la funzione “Attiva notifiche” dell’Area Personale. Qui bisogna indicare una mail valida e un numero di telefono cellulare. Attivare le notifiche per il servizio “TUIstruzione – Voucher Scuola” nella sezione “Configurazione notifiche”.

Tutte le informazioni relative alla domanda, ma anche il PIN, verranno comunicate esclusivamente nei contatti indicati dal richiedente.

Modulo domanda voucher scuola regione Piemonte

Il modulo dedicato per la richiesta sarà disponibile prossimamente nella nuova area servizi TUIstruzione, per questo bisogna accedervi come detto prima. La compilazione del documento avviene in modo semplice e guidato.

Al termine del riempimento del modulo si potrà inviare subito la domanda per conseguire il voucher studenti Piemonte. Una volta inviata l’istanza, il richiedente riceverà la conferma tramite la mail indicata nei dati di contatto. Inoltre, sul portale si potrà verificare lo stato della domanda.

Importi voucher scuola regione Piemonte

Sono previsti due voucher con importi diversi. Il primo riguarda l’iscrizione e la frequenza e prevede le seguenti somme che variano in base all’Isee familiare.

Il secondo riguarda l’acquisto di libri, altro materiale didattico e trasporti scolastici. Questi gli importi erogati sulla base dell’Isee familiare.

Per ciascun studente si può richiedere uno solo di questi vocuher.

Come spendere voucher scuola Piemonte 2021/22

In base a quanto riporta il sito della regione Piemonte, se si sceglie il buono per l’iscrizione si può utilizzare solo per il pagamento della retta. Viceversa il voucher di acquisto di materiale scolastico, può essere utilizzato per comprare:

libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali

PC, Tablet, lettori e-book, stampanti

programmi software ad uso scolastico

chiavette USB, CD ROM, calcolatrici

materiale per disegno, materiale artistico

trasporto per raggiungere la scuola.

Per saperne di più, vi consigliamo di consultare il sito della regione con tutte le informazioni approfondite sul bando.

VOUCHER SCUOLA 2021-2022 PIEMONTE

E’ tutto per quanto riguarda il vocuher scuola 2021-22 previsto dalla regione Piemonte. In sintesi, la domanda deve essere presentata online, mentre gli importi e come spendere il buono dipendono dalle scelte fatte dai richiedenti a dal loro Isee familiare.

