Bonus vacanze regione Abruzzo 2021. Elenco strutture che accettano il bonus in Abruzzo al mare e in montagna.

Bonus vacanze 2021. Come stabilito dal governo Draghi il buono fino a 500 euro da spendere per le vacanze in Italia, è ancora utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, per chi lo ha richiesto entro fine 2020. Quindi è importante conoscere quali sono gli hotel che accettano l’utilizzo del voucher per il pagamento del soggiorno.

Non a caso ci sono regioni meta di turismo, che hanno pubblicato un elenco aggiornato delle strutture aderenti nel 2021. Una di queste è l’Abruzzo, che presenta tante località per fare le vacanze al mare, che di recente hanno conseguito la bandiera blu 2021, così come località turistiche di montagna.

Hotel che accettano bonus vacanze Abruzzo

Se state progettando di fare le vacanze 2021 in Abruzzo, potete scegliere diverse mete con strutture aderenti in cui utilizzare il nuovo bonus vacanze. Dal mare alla montagna, a seconda delle vostre preferenze.

Ad esempio trovate strutture nelle località turistiche bandiere blu, come Vasto, Fossacesia (quindi nella Costa dei trabocchi), ma anche nelle località balneari del pescarese e del teramano. Numerosi anche i B&B e gli agriturismi, perfetti per una vacanza di relax, a contatto con la natura in collina o in montagna (a Roccaraso e non solo).

Di seguito il pdf da scaricare con l’elenco di tutte le strutture aderenti al bonus vacanze 2021, tratto dal sito della regione Abruzzo. Al suo interno anche recapiti telefonici per chiamare direttamente la struttura e siti internet per avere info più approfondite.

ELENCO STRUTTURE CHE ACCETTANO IL BONUS VACANZE 2021 IN ABRUZZO

Abruzzo bandiere blu 2021

Chi ama il mare avrà notato la presenza tantissime mete balneari abruzzesi nel precedente elenco. Il motivo è che la regione può vantare 13 bandiere blu, recentemente assegnate per il 2021.

La maggior parte riguardano località di marittime, inclusa la città di Pescara che è entrata in questo elenco per la prima volta. Ma ci sono anche i laghi, situati nelle zone montane della regione e in particolare nel territorio aquilano.

Ecco l’elenco delle bandiere blu 2021 in Abruzzo:

Vasto, Fossacesia, San Salvo e Francavilla al Mare (nella provincia di Chieti)

(nella provincia di Chieti) Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto e Martinsicuro (in provincia di Teramo)

(in provincia di Teramo) Pescara

Villalago e Scanno (provincia dell’Aquila).

Insomma, se amate il mare, i laghi e in generale la natura potete approfittare degli hotel che accettano il bonus vacanze 2021 in Abruzzo, per le vostre ferie. Fra questi molti fanno parte proprio delle località indicate con le acque più cristalline in Italia. Ma anche per gli amanti della montagna le possibilità di scelta sono diverse, dal Gran Sasso alla Majella.

