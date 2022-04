Bonus scuola Veneto 2022. Domanda online

Bonus scuola regione Veneto 2022. A quanto ammonta e come richiedere il buono scuola per le rette degli studenti. Requisiti, importi e Pdf.

Bonus scuola 2022 Veneto. Con delibera n.319 del 2022 la giunta guidata dal presidente Luca Zaia, ha previsto un contributo regionale per la copertura parziale delle spese sostenute dalla famiglie per iscrizione e frequenza a scuola dei figli studenti.

Ecco allora a chi spetta questa agevolazione, come fare domanda e quali sono gli importi, secondo quanto previsto dal bando.

Chi ha diritto al buono scuola Veneto 2022?

Come stabilito dall’avviso pubblico regionale, il contributo spetta alle famiglie degli studenti residenti nel territorio del Veneto, con domicilio fiscale in Italia. Gli alunni devono frequentare nell’a.s. 2021-22:

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (ovvero elementari, medie e superiori), sia statali che paritarie.

Istituzioni scolastiche non paritarie o formative accreditate dalla Regione Veneto, che svolgono percorsi di formazione professionale.

Per gli studenti disabili il beneficio viene riconosciuto qualunque sia il tipo di istituzione. Oltre a frequentare le scuole, per accedere al contributo è richiesto un requisito reddituale, ovvero un Isee familiare fino a 40.000 euro (fino a 60.000 per i disabili).

Come richiedere il bonus scuola regione Veneto 2022

In presenza dei requisiti, la domanda può essere presentata dal genitore (o esercente della responsabilità genitoriale) o direttamente dallo studente se maggiorenne. Le richieste possono essere inviate a partire dal 9 maggio e fino al 9 giugno 2022.

Questa la procedura da seguire passo passo per ricevere il buono scuola:

accedere al sito internet www.regione.veneto.it alla sezione istruzione e in particolare in buonoscuolaweb, utilizzando le credenziali Spid, CIE o CNS. Completare la procedura web seguendo le indicazioni, ottenendo il codice identificativo della domanda. Recarsi presso la scuola frequentata dallo studente ed esibire il codice (oppure inviarlo tramite PEC). Dichiarare nel modulo di domanda tutti i dati richiesti.

I richiedenti conosceranno l’esito dell’istanza direttamente sul sito web della regione Veneto, all’interno della propria area riservata.

Buono scuola regione Veneto importi

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo regionale, dipende dalla fascia Isee di appartenenza della famiglia richiedente e dalla scuola frequentata. Trovate tutti gli importi nella seguente tabella, tratta dal bando pubblico regionale.

Bonus scuola Veneto 2022, pdf bando

Come riporta l’avviso della regione, l’agevolazione concessa riguarda le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, documentate e superiori a 200 euro. Tali costi devono riguardare le spese per iscrizione e frequenza della scuola. Nel caso di studenti disabili anche per le spese necessarie per l’insegnante di sostegno.

Potete approfondire ogni altra informazione su questo contributo regionale per studenti, nel seguente bando tratto dal sito della regione e disponibile in formato pdf da scaricare.

BANDO BUONO SCUOLA REGIONE VENETO 2022

Ricapitolando, per gli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie nell’a.s. 2021-2022 in Veneto, è possibile richiedere un contributo. A patto di rispettare i requisiti previsti dal bando regionale e seguire la procedura descritta.

