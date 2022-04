Fine scuola 2022 Veneto. Quando finisce l’anno scolastico

Quando finisce la scuola in Veneto? Data ultimo giorno di scuola 2022 a Verona, Venezia e nelle altre città della regione.

Fine scuola 2022. In Veneto l’anno scolastico in corso termina nella seconda settimana di giugno, in base a quando deciso dalla giunta regionale. Tuttavia ci sono delle differenze fra la data di chiusura delle scuole primarie e secondarie rispetto a quelle d’infanzia.

Ecco allora nel dettaglio quando finiscono le scuole 2022 in Veneto e quanti giorni mancano alla fine delle lezioni, secondo le indicazioni della regione.

Quando chiudono le scuole 2022 nel Veneto

Come stabilito dal calendario scolastico regionale, approvato con DGR n.764 2021, le scuole in Veneto terminano mercoledì 8 giugno 2022. Durante questo giorno la campanella suonerà per l’ultima volta per tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della regione.

Dal giorno seguente gli alunni potranno godersi le vacanze estive 2022, in attesa che le scuole riprendano come di consueto nel mese di settembre. Intanto però c’è la data di fine anno scolastico, che tutti attendevano, visto che da aprile in poi spesso ci si chiede quanti giorni mancano alla fine della scuola.

Che giorno finisce la scuola materna 2022 in Veneto

Se le scuole di primo e secondo grado, di ogni livello, chiudono l’8 giugno, il discorso è diverso per quelle d’infanzia che finiscono più tardi. Infatti, è giovedì 30 giugno 2022 il giorno in cui terminano le lezioni nelle scuole materne della regione.

La scuola d’infanzia finisce quindi 22 giorni dopo rispetto alle altre istituzioni scolastiche. Ricordiamo che le regioni hanno libertà di decidere il calendario scolastico, con il Miur che fornisce solo indicativamente le date. Ma mentre per medie, elementari e licei vengono scelte date diverse per l’ultimo giorno di scuola da regione a regione, quello delle materne è allineato in tutta Italia e il Veneto non fa eccezione.

Calendario scolastico Veneto pdf

Abbiamo visto quanto manca alla fine delle scuole in Veneto nel 2022. Se da un lato le primarie e secondare chiudono l’8 giugno, per quelle d’infanzia bisogna attendere fino al 30 giugno. Di seguito il calendario regionale relativo all’anno scolastico in corso, con la segnalazione delle festività ancora previste da qui a fine anno.

DATA FINA SCUOLA 2022 REGIONE VENETO

Allo stesso modo, con il calendario scolastico 2022-23 la regione comunicherà l’inizio delle lezioni a settembre. Ricapitolando la data di fine scuola 2022 a Venezia, Verona e tutte le altre località del Veneto è prevista per mercoledì 8 giugno. Fa eccezione la materna che finisce il 30 giugno.

