Bonus scuola 2022-23 Toscana. Domanda comuni

Bonus pacchetto scuola 2022-2023 regione Toscana. Come e quando richiedere ai comuni il contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Bonus scuola 2022/23. In Toscana gli studenti che frequentano le scuole medie e superiori della regione e fanno parte di nuclei familiari a basso reddito, possono ottenere un contributo. Si tratta di un incentivo per sostenere il pagamento delle spese di acquisto di libri scolastici, materiale didattico e altri servizi.

Concentriamoci allora su quando e come richiedere questo aiuto, stanziato dalla regione Toscana, ma erogato tramite singoli bandi comunali.

Domanda pacchetto scuola 2022/2023 Toscana, come si fa

Per richiedere l’accesso al contributo per studenti, bisogna presentare domanda al proprio comune di riferimento. Quindi ad esempio chi vive a Firenze, dovrà presentare istanza in questo municipio, seguendo scadenze e modalità previste dal bando comunale. Stesso discorso per Massa, Lucca, Siena, Livorno e tutte le altre località presenti in regione.

Ma quando si può richiedere il bonus scuola 2022 in Toscana? In base alle date indicative fornite dalla regione, gli avvisi pubblici comunali usciranno nel mese di agosto. In altre parole bisogna attendere l’estate per conoscere nel dettaglio la date di presentazione.

E’ presumibile che i portali online per richiedere il contributo siano attivi da settembre o anche prima, a seconda della celerità dei comuni. In base a quanto previsto da ogni avviso, l’istanza si potrà presentare anche presso gli uffici dei municipi. Quindi, per non avere dubbi vi consigliamo di monitorare il sito del comune che vi interessa.

Bonus scuola regione Toscana, a chi spetta

In attesa delle comunicazioni di regione e dei bandi comunali, i requisiti per accedere al pacchetto scuola dovrebbero essere gli stessi già previsti per l’anno scolastico 2021-22.

In sintesi, lo studente deve essere:

iscritto a scuole secondarie di primo e di secondo grado

residente nel comune in cui presenta richiesta di accesso al contributo

parte di una famiglia con reddito Isee basso (il cui limite viene stabilito dal singolo avviso comunale)

in possesso di Spid (per la domanda online) e di una copia di un documento d’identità valido.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Quando arrivano i soldi del pacchetto scuola 2022-23?

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste, i comuni predispongono le graduatorie dei beneficiari, in ordine di valore Isee crescente. Quando la graduatoria diventerà definitiva, verrà erogato il contributo per l’acquisto di materiale scolastico.

Al momento non è ancora stato indicato ufficialmente l’importo del bonus per l’anno scolastico 2022-2023. Tuttavia se dovesse essere confermato quello applicato lo scorso anno, sarebbe pari a 300 euro per ogni studente destinatario.

Come visto il bonus scuola 2022-2023 della regione Toscana si potrà richiedere nei prossimi mesi, da studenti di famiglie con Isee basso e con gli altri requisiti. Il contributo, che serve per acquistare libri e tutto il materiale scolastico necessario, viene assegnato tramite graduatorie comunali.

