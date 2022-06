Concorsi pubblici Toscana 2022. Date e posizioni aperte

Concorsi pubblici regione Toscana 2022. Tutti i bandi per diplomati e laureati. Posti di lavoro disponibili, dove si trovano e date concorsi.

Quali sono i concorsi pubblici in Toscana non scaduti, ovvero quelli attualmente disponibili nella regione? Vediamo in questo articolo i posti di lavoro offerti nei bandi delle varie città toscane, da Firenze a tutte le altre.

VEDI ANCHE: I LAVORI PIU’ RICHIESTI IN ITALIA NEL 2022

Concorsi pubblici Firenze 2022

Ecco le posizione aperte nella città metropolitana di Firenze, ovvero i concorsi per laureati o diplomati a seconda dei casi.

15 posti di lavoro come professore

Ricercati con procedura di selezione 15 professori ordinari all’Università di Firenze. Data di scadenza domanda 14 luglio 2022. Requisiti di accesso:

essere già professori in servizio presso atenei nella stessa fascia

essere studiosi impegnati all’estero per ricerca o insegnamento.

2 posti istruttore direttivo amministrativo

Si tratta di una selezione pubblica per due posti di lavoro come istruttore direttore amministrativo categoria D. Durata del contratto a tempo determinato per i vincitori 24 mesi, presso il comune di Firenze. Per accedere al bando, in scadenza l’11 luglio 2022, bisogna avere una laurea in una di queste facoltà:

giurisprudenza

scienze politiche.

Saldi estivi 2022 Toscana. Quando iniziano i saldi a Firenze

Concorsi pubblici Pisa 2022

1 posto per tipografo

Il comune di Pisa ricerca un collaboratore professionale operatore tipografo, categoria B3. E’ possibile fare domanda di adesione al concorso fino all’11 luglio 2022, per un contratto a tempo indeterminato. Titolo di studio richiesti ai partecipanti:

scuola media inferiore

qualsiasi diploma.

3 posti da ricercatore

Una procedura di selezione dell’Università di Pisa per coprire 3 posti di lavoro da ricercatore (di varia natura) a tempo determinato. La scadenza per aderire al concorso è prevista per l’8 luglio 2022. Per accedere al bando riportato nella gazzetta n.45 del 07/06/22, serve un dottorato di ricerca.

Concorsi pubblici Siena 2022

5 posti per ricercatore, dirigente medico

Per le occupazioni di ricercatore e dirigente medico, sono disponibili 5 posti a tempo determinato (3 anni). L’ente di riferimento è l’Università di Siena e le candidature per la selezione si possono inoltrare fino all’11 luglio 2022. Per l’accesso al bando sono richieste la laurea in medicina e chirurgia e un dottorato di ricerca.

2 posti come istruttore direttivo

L’Unione dei comuni Valdichiana Senese, ha previsto un bando per 2 posti di lavoro come istruttore direttivo. Una posizione è amministrativa, mentre l’altra tecnica-contabile. Nel primo caso per accedere bisogna avere una laurea in economia, nel secondo in architettura. In entrambi i bandi è possibile aderire entro il 14 luglio 2022.

Concorsi pubblici Lucca 2022

2 posti per operai specializzati

Il Comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) seleziona 2 operai specializzati categoria B3 nel settore tecnico. Contratto a tempo determinato e possibilità di inviare richiesta fino al 30 giugno 2022. Requisiti di accesso: qualunque diploma.

Concorsi pubblici regione Toscana news e bandi

Come abbiamo visto ci sono numerose posizioni lavorative aperte in questo momento nella regione Toscana. Nella maggior parte dei casi si tratta di concorsi per laureati, indetti dalla Università o dalle aziende ospedaliere.

Ma nei diversi comuni sparsi sul territorio non mancano occasioni anche per i tecnici e gli amministrativi. In questo caso possono servire sia il diploma che la laurea come titolo di studio, purché attinente al tipo di occupazione richiesta. Infine, in alcuni casi sono in corso selezioni pubbliche anche per gli operai.

Questi i concorsi pubblici 2022 in Toscana, i posti di lavoro offerti e le date entro cui aderire alle nuove selezioni in corso.

VEDI ANCHE: AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2022 DONNE E GIOVANI