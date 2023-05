Agevolazioni assunzioni giovani under 30. Come funziona lo sgravio pari al 60% dello stipendio per chi assume Neet. Beneficiari, importo, domanda e scadenza.

Le agevolazioni per le assunzioni di under 30 introdotte dal governo con il decreto lavoro, consentono di assumere personale con meno di trenta anni, risparmiando il 60 per cento dello stipendio. Questo sgravio rientra fra i bonus 2023 previsti dallo Stato e serve per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani che non studiano e non lavorano (cosiddetti Neet).

Entriamo allora nel dettaglio di questi nuovi incentivi occupazionali. Ecco chi sono i destinatari, come funzionano, quanto durano e come richiederli in base alle leggi attuali.

Bonus assunzioni Neet 2023: a chi spetta

L’articolo 27 del DL 4 maggio 23 n.48 stabilisce che l’incentivo spetta ai datori di lavoro, per le nuove assunzioni realizzate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Tuttavia lo sgravio viene concesso solo assumendo giovani con i seguenti requisiti:

meno di 30 anni di età

che non studiano o lavorano

iscritti al programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

In presenza di questi requisiti e della firma di un contratto a tempo indeterminato (anche di somministrazione) o di apprendistato, il datore di lavoro risparmierà il 60% dello stipendio mensile lordo imponibile ai fini previdenziali. Tale somma verrà infatti versata dallo stato. Quindi per fare un esempio pratico su 1.200 euro mensili, il datore di lavoro ne pagherà solo 480 €, ovvero il 40 per cento. L’agevolazione non è applicabile per i lavori domestici.

Come richiedere lo sgravio fiscale per assumere under 30

Per ottenere l’incentivo bisogna inviare domanda per via telematica, sul sito ufficiale dell’Inps. Entro 5 giorni dalla richiesta il giovane interessato riceverà la risposta sulla disponibilità delle risorse (80 milioni di euro nel 2023), da quel momento il datore di lavoro avrà 7 giorni per stipulare il contratto di lavoro, da comunicare opportunamente all’istituto per fruire dell’incentivo.

L’assegnazione è riconosciuta in base all’ordine di presentazione delle richieste. Di conseguenza se siete interessati, il consiglio è quello di inviare l’istanza il prima possibile. Una volta accordato il datore di lavoro riceverà il bonus assunzioni giovani under 30 all’interno delle denunce contributive mensili.

Agevolazioni assunzioni under 30, durata e cumulabilità

La durata di questo incentivo è pari a 12 mesi per contratti stabili o di apprendistato professionalizzante. Quindi gli imprenditori che vogliono assumere ragazzi con meno di 30 anni, otterranno per 1 anno uno sconto del 60 per centro sulla retribuzione. Oltre che nel 2023 l’incentivo sarà valido anche per il 2024, ma fino ad esaurimento delle risorse, in questo caso inferiori perché pari a 52 milioni di euro circa, contro gli 80 del 2023.

Infine, la legge prevede la cumulabilità con l’esonero totale dei contributi previsto nella manovra finanziaria 2023 per gli under 36 o altre agevolazioni previste dalle norme. Tuttavia in questo caso la percentuale di risparmio sullo stipendio si abbassa al 20%, rispetto al 60 per cento per i datori di lavoro che non sommano vari sgravi fiscali.

Con questi incentivi l’esecutivo stima un aumento delle occupazione dei Neet pari a circa 70.000 unità. In sintesi, le agevolazioni per le assunzioni di under 30 nel 2023 consentono di risparmiare il 60% della retribuzione lorda mensile, ai datori di lavoro che assumono giovani disoccupati. Ma per ottenere il contributo bisogna possedere i requisiti di legge e inviare apposita istanza all’Inps.

