I 30 lavori più richiesti in Italia nel 2022

Quali sono le professioni in crescita e su cui puntare nel 2022 in Italia? Un nuovo report dell’Osservatorio DataLab svela quali sono i 30 profili più richiesti dalle aziende per quest’anno.

Lavori più richiesti 2022. Quali sono le figure più ricercate dalle aziende, tra le professioni ad alta qualifica? Esperti in analisi dei dati e in scienza dei dati, esperti di sicurezza informatica, project manager digitali, ingegneri edili, architetti e social media manager.

Come si sa nel mondo del lavoro è richiesto un orientamento sempre maggiore verso la tecnologia e sempre più specializzazione. Ma le figure professionali più richieste dalle aziende nel 2022 sono tante, e gli ambiti sono diversi.

Assolavoro – l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – ha diffuso un nuovo report basato su dati interni e su fonti come Excelsior, Linkedin, Trovit e Indeed, in cui sono elencate le 30 figure professionali più richieste nel 2022.

I 30 lavori più ricercati in Italia, divisi in tre gruppi

Le professioni più cercate dalle aziende sono state divise da Assolavoro in tre categorie: le dieci professioni più richieste a elevata qualifica, le dieci a media qualifica e le dieci figure di natura più operativa.

Tra quelle a elevata qualifica come abbiamo visto ci sono data analyst e data scientist, ma anche ingegneri edili, architetti ed esperti contabili. Tra quelle a media qualifica sono molto cercate le figure tecniche elettroniche, elettromeccaniche, i progettisti di impianti elettrici, i geometri, le figure esperte di vendita e di e-commerce. Infine, nel settore manifatturiero sono molto richiesti elettricisti, operatori di macchine, saldatori a filo, capocantieri e operai edili specializzati, ma anche magazzinieri e carrellisti.

Ma vediamo più nello specifico quali sono i lavori più richiesti nel 2022 in Italia:

Le 10 professioni a qualifica elevata più richieste in Italia nel 2022

1. Esperti in analisi e scienza dei dati e in sicurezza informatica

2. Programmatori e sviluppatori Java / C++

3. Sviluppatori Python

4. Esperti di Intelligenza Artificiale e apprendimento automatico

5. Responsabili di progetti digitali

6. Ingegneri energetici

7. Architetti / ingegneri edili

8. Consulenti legali / esperti contabili / commercialisti

9. Social media manager e content editor

10. Responsabili delle esportazioni

Le 10 professioni a media qualifica più ricercate in Italia nel 2022

1. Tecnici elettromeccanici / tecnici meccatronici

2. Progettisti di impianti elettrici

3. Responsabili del controllo qualità

4. Geometri di cantiere

5. Tecnici e agenti commerciali / agenti immobiliari

6. Esperti di E-commerce

7. Assistenza clienti

8. Call / contact center e receptionist

9. Contabili e addetti tesoreria

10. Addetti all’ ufficio gare

Le 10 professioni più richieste in Italia tra gli operai specializzati

1. Elettricisti / industriali e civili

2. Operatori macchine utensili CNC / fresatori e tornitori

3. Saldatori a filo / addetti al robot di saldatura

4. Operatori taglio laser

5. Operai manutentori termoidraulici

6. Montatori meccanici

7. Capocantieri / operai edili specializzati / montatori di ponteggi

8. Operai addetti al confezionamento

9. Responsabili magazzino

10. Carrellisti con patentino

Lavori più richiesti nel 2022: e le donne?

Da un’indagine effettuata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è emerso che negli ultimi anni il mercato del lavoro italiano ha tenuto in maggior considerazione rispetto al passato i profili femminili, almeno in alcuni ambiti.

I nuovi contratti di lavoro sottoscritti da donne sono principalmente quelli in cui erano richiesti profili più qualificati. Ad esempio è aumentata la presenza femminile nei settori dell’informatica e dell’ingegneria.

Dall’indagine è emerso che i settori in cui sono aumentate le assunzioni di donne sono anche quelli in cui c’è ancora un notevole divario di genere. Secondo questo studio, sono aumentate e più richieste nel 2022 le donne:

Ingegnere

Architette

Specialiste della salute

Specialiste della formazione e della ricerca

Specialiste in scienze matematiche, informatiche e chimiche.

Il lavoro in Italia nel 2022

In sintesi, dalle ultime indagini è emerso che sono molto richieste le professioni dell’ambito digitale e informatico, ma è ancora alta la domanda di tecnici, progettisti, geometri come anche molto richiesti sono gli operai specializzati.

Dopo la crisi causata dall’emergenza covid il mondo del lavoro in Italia si sta lentamente riprendendo, ma ovviamente si tratta di una ripresa lenta e le discrepanze tra gli stipendi di uomini e donne a parità di qualifica sono purtroppo ancora una realtà.

