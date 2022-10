Concorsi Poste Italiane. 35 offerte di lavoro da nord a sud

Concorsi poste a Milano, Roma e in tutta Italia. Portalettere, operatori di sportello e consulenti. Ecco le posizioni aperte nella sezione Lavora con noi di Poste Italiane.

Poste Italiane assunzioni 2022. Dagli sportellisti ai consulenti finanziari o esperti di cyber security fino ai postini. Praticamente in tutta Italia gli uffici postali cercano laureati e diplomati da assumere o formare, a seconda dei casi. Vediamo quindi come si fa ad entrare alle poste tramite i bandi attualmente disponibili e dove si trovano.

Consulenti finanziari in 24 sedi di Poste italiane

In varie province delle seguenti regioni del nord: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana, Poste cerca laureati per intraprendere corsi di formazione e diventare consulenti finanziari. E’ possibile presentare la propria candidatura entro il 30 novembre 2022. Di seguito tutti i dettagli dell’offerta di lavoro.

BANDO CONSULENTI FINANZIARI POSTE

Concorsi poste italiane per lavorare allo sportello

L’azienda cerca operatori di sportello con conoscenze di tre diverse tipologie di lingue: inglese, arabo e cinese. Queste le caratteristiche del bando:

Scadenza presentazione candidatura: 30 novembre 2022

Tipologia di contratto: a tempo indeterminato full time

Requisiti: diploma e conoscenza di una di queste tre lingue

Sede di lavoro: Torino, Milano e Palermo.

Portalettere

In questo caso le posizioni disponibili sono quella da postini, da inserire in organico in tutto il territorio nazionale, in base alle esigenze. Queste le caratteristiche per aderire al bando:

scadenza presentazione candidatura: 31 ottobre 2022

tipo di contratto: a Tempo Determinato in relazione alle specifiche esigenze

requisiti necessari: diploma e patente di guida valida.

CANDIDATURE A PORTALETTE POSTE ITALIANE

Tirocinio per praticanti avvocati e stage in Cyber Security

A Napoli, Roma e Cagliari Poste cerca neolaureati in giurisprudenza, per svolgere il tirocinio abilitante alla professione di avvocato presso le proprie sedi. Candidature possibili fino al 16 novembre 2022.

Mentre solo per la sede di Roma, per i neolaureati da meno di 12 mesi in informatica, matematica o fisica, c’è l’opportunità di uno stage di 6 mesi. Candidature per questo posto proponibili fino al 30 novembre 2022.

Figure di Front End

In questo caso i destinatari sono i lavoratori capaci di svolgere promozione e vendita di prodotti/servizi, da inserire negli uffici della provincia di Bolzano. Queste le caratteristiche del bando:

requisiti: diploma e patente di bilinguismo

scadenza presentazione delle candidature: 31 dicembre 2022

tipologia di contratto: assunzione a tempo determinato.

Come lavorare per Poste Italiane

Per essere assunti dalle poste bisogna presentare richiesta di adesione alle selezioni periodicamente proposte da poste sul suo sito internet. Quelle che abbiamo visto sono le figure ricercate attualmente, che trovate nella sezione Lavora con noi di poste, le tipologie di contratto proposte sono variegate. Ovviamente per ottenere questi lavori sono richieste competenze e titoli diversi in base all’annuncio.

In linea generale bisogna avere specifiche conoscenze di lingue e strumenti informatici oltre ad una laurea. Ma in alcuni casi, ad esempio per quanto riguarda i postini può bastare anche un diploma. Avendo sedi in tutta Italia poste cerca personale da nord a sud. Quindi potresti trovare un’opportunità di lavoro anche vicino a dove vivi. Per questo ti consigliamo di tornare spesso nella sezione lavoro di donnesulweb.it e non perdere nessuna novità sulle assunzioni.