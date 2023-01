Bonus donne disoccupate 2023. Le agevolazioni che ci sono

Bonus per donne disoccupate fino a 8.000 euro. Quali sono gli sgravi fiscali per l’assunzione di una donna senza lavoro nel 2023 e che requisiti servono.

Il bonus donne disoccupate è stato confermato nella manovra finanziaria 2023 per favorire l’occupazione femminile. Quindi anche quest’anno una donna che non lavora può essere assunta da un’azienda usufruendo di importanti agevolazioni fiscali. Si tratta di sgravi contributivi al 100% usufruibili dalle imprese che assumono donne con determinati requisiti.

Ecco nel dettaglio a quanto ammonta lo sgravio contributivo totale per l’assunzione delle lavoratrici e chi ne ha diritto.

Bonus assunzione donne a chi è rivolto

Questo incentivo statale è riconosciuto alle aziende che assumono donne momentaneamente senza lavoro da almeno 6, 12 o 24 mesi, a seconda dei casi. Più nello specifico per la legge n. 92/2012 il bonus assunzione spetta alle donne con:

almeno 50 anni di età anagrafica e disoccupate da almeno 1 anno

qualsiasi età, se disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi dell’Unione europea (ovvero quelle del regioni del sud Italia)

qualunque età, disoccupate per un periodo di almeno 6 mesi, ma che svolgono lavori in settori dove è presente una grossa disparità occupazionali di genere

ogni età e a prescindere dalla residenza, se senza occupazione da almeno 2 anni.

Agevolazioni assunzioni donna 2023 importo e durata

Tutte le donne con una delle caratteristiche appena descritte permettono alle aziende le che assumono di avere uno sgravo contributivo pieno fino a 8.000 euro annui. Tale soglia è stata innalzata rispetto ai 6.000 euro previsti per l’agevolazione nel 2022, a patto che l’assunzioni avvenga entro il 31 dicembre 2023, con un contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure che ci sia la trasformazione di un contratto a tempo in uno senza scadenza.

La durata dell’agevolazione per assunzione di donne disoccupate è pari a:

12 mesi per i contratti a tempo determinato

per i contratti a tempo determinato 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (o trasformazione da determinato a indeterminato).

Bonus donne disoccupate over 50, regole Inps

Come visto una delle categorie beneficiarie dell’agevolazione per l’assunzione sono le donne con più di 50 anni di età. Vale a dire quelle più svantaggiate per questioni anagrafiche. In questo caso sono disoccupate da almeno 6 mesi consentono all’azienda di ottenere lo sgravio.

Come già successo lo scorso anno poi sarà un’apposita Circolare Inps ha definire tutte le regole da seguire per attivare la procedura. Stesso discorso per le assunzioni che riguardano le donne di ogni età purché dotate dei requisiti previsti dalla legge.

Bonus donne 2023 quali sono

Insomma, per favorire le assunzioni delle donne, lo Stato ha previsto anche per questo anno incentivi fiscali per le aziende. Infatti almeno per 1 anno o più non si pagano i contributi previdenziali assumendo donne prive di occupazione. Questo può generare un risparmio molto consistente per le imprese, che come visto può arrivare fino a 8.000 euro.

Detto in altre parole alle aziende conviene assumere una disoccupata con queste caratteristiche, visto che gli costa molto meno rispetto ad altri lavoratori. Questi incentivi rientrano fra quelli destinati alle donne, per favorire la continuità della carriera lavorativa, a volte difficile da mantenere per esigenze familiari o della cura dei figli. Non è però l’unica nel 2023, esistono infatti bonus per le donne in gravidanza oppure gli assegni per le mamme disoccupate erogate dai comuni dopo la nascita di un figlio.

Insomma, come già successo in passato governo e regioni hanno confermato molti degli aiuti per coniugare lavoro femminile e famiglie.