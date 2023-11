Nuove agevolazioni per assunzioni donne nel 2024, solo per le professioni agevolate. Elenco aggiornato Ministero del lavoro. Regole e durata.

Il contributo assunzioni donne 2024 è uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali per chi assume donne. Tuttavia questo incentivo è riservato solo per determinati lavori individuati dal Ministero del lavoro, dove ci sono differenze occupazionali fra lavoratori e lavoratrici.

Ecco come funziona la nuova agevolazione statale e per quali professioni spetta la decontribuzione del 50 per cento.

Sconto 50% per assunzioni donne, come funziona

L’agevolazione per l’occupazione femminile permette ai datori di lavoro di non pagare la metà dei contributi previdenziali sulle neoassunte. La durata dello sgravio è la seguente:

18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato

per le assunzioni a tempo indeterminato 12 mesi per chi assume a tempo determinato

per chi assume a tempo determinato 18 mesi in tutto fra primo e secondo contratto di lavoro, se il rapporto viene trasformato da determinato in indeterminato.

Questo incentivo riguarda le donne di ogni età senza impiego retribuito da almeno 6 mesi, con professione in un settore economico dove c’è disparità occupazionale. Quindi è diverso rispetto agli altri bonus per donne disoccupate per le over 50 o che vivono al Sud. Tuttavia vale solo se la lavoratrice svolge determinati lavori, di cui vi parliamo di seguito.

Contributo assunzioni donne: elenco professioni ammesse

Ecco la lista aggiornata dei lavori che permettono di ottenere l’agevolazione per l’assunzione:

Servizi generali della PA

Informazione e comunicazione

Trasporto e magazzinaggio

Agricoltura

Costruzioni

Industria estrattiva

Acqua e gestione rifiuti

Industria energetica

Industria manifatturiera

Conduttori di veicoli e macchinari

Conduttori di impianti industriali

Ufficiali delle forze armate

Ingegneri, architetti e professioni qualificate

Esonero assunzione donne 2024 in Italia

Per ulteriori approfondimenti sul gap occupazionale fra uomini e donne, ma soprattutto per verificare se la vostra professione rientra fra quelle incentivate potete consultare il decreto ministeriale n.365 2023 in formato pdf da scaricare. In tal caso avrete maggiori opportunità di farvi assumere visto che il datore di lavoro avrà uno sconto pari al 50% dei contributi previdenziali da pagare, fino a 18 mesi.

Oltre a questo incentivo, la manovra economica 2024 ha introdotto un’ulteriore decontribuzione per lavoratrici madri che però in questo caso non riguarda tutte le donne, ma solo quelle con figli. In pratica fra incentivi e sconti contributivi nel 2024 ci sono diverse opzione per le donne che non lavorano per trovare una nuova occupazione.

In sintesi, il contributo assunzioni donne consiste in una decontribuzione del 50% a tempo, per chi assume lavoratrici. Ma solo se svolgono una delle professioni elencate in precedenza, aggiornate ogni anno dal dicastero del lavoro.

Vedi anche: Quali sono i lavori più richiesti in Italia