Migliorare il profilo LinkedIn è un dovere se vuoi utilizzare questo social network per trovare lavoro e intercettare clienti interessati alla tua caratura professionale.

Anche se questo social network non ha i numeri di piattaforme come Facebook o TikTok, di sicuro condivide una missione importante con gli iscritti: aiutare le persone a entrare in contatto con colleghi, imprenditori, head hunter, responsabili del personale.

Iscriversi e creare un account LinkedIn efficace è un buon punto di partenza per lavorare nella giusta direzione ma per aumentare le probabilità di trovare occasioni utili devi seguire questi consigli per migliorare il profilo LinkedIn e trasformarlo in uno strumento per scovare nuove offerte di lavoro. Il principio: presentarsi nel miglior modo possibile.

Modifica l’URL del tuo profilo personale

Prima di qualsiasi altra azione, per migliorare il profilo LinkedIn devi creare un indirizzo personalizzato. Ovvero, l’URL che che vedi sul browser. Di default è un elenco alfanumerico: se vai su Edit public profile una volta sul tuo account personale puoi modificare l’indirizzo come preferisci. Alcuni punti da valutare su questo parametro:

Può essere lungo dai 3 ai 100 caratteri.

Non utilizzare spazi, simboli o caratteri speciali.

C’è differenza tra maiuscole e minuscole.

A prescindere dalle possibilità offerte, meglio utilizzare il tuo nome e cognome in questi casi. Condividi questo URL nella pagina pubblica e contribuisci a fare in modo che le persone possano trovare il tuo profilo LinkedIn. Meglio essere informativi.

Da leggere: qual è il miglior servizio email?

Scegli una cover per migliorare profilo LinkedIn

Per ottimizzare il tuo profilo LinkedIn devi iniziare da un punto chiave: la comunicazione deve essere efficace, semplice, diretta. Tutto inizia da un visual persuasivo.

Vale a dire quello che carichi nella sezione cover. Qui puoi aggiungere un’immagine con un testo che comunichi i tuoi valori, uno slogan aziendale, un’idea che ti appartiene.

Puoi utilizzare questo spazio per dare un’idea del tuo universo professionale o della specializzazione. Vuoi una sezione head personalizzata su LinkedIn? Puoi utilizzare Canva che offre modelli pronti con proporzioni adeguate. Ricorda di salvare l’immagine con dimensione 1128 x 191 pixel e in formato PNG per mantenere alta la qualità.

Inserisci il nome e cognome (niente soprannomi)

Continuiamo l’opera di ottimizzazione del profilo LinkedIn nel miglior modo: utilizzando il tuo nome per presentarti. Spesso si pensa di poter ottenere visibilità extra aggiungendo titoli, termini che riguardano il settore, parole chiave, nomi di azienda.

Non è così, per ottimizzare questo punto essenziale del miglior profilo LinkedIn basta usare la tua identità e niente altro. Ovviamente devi sempre evitare qualsiasi forma di soprannome, nickname o altra soluzione. A meno che non sia un nome d’arte.

Carica un’immagine profilo adeguata a LinkedIn

Sei su un social network dedicato ai rapporti professionali. La tua pagina sarà visualizzata da colleghi, datori di lavoro, imprenditori, selezionatori di personale: l’immagine è tutto in questi casi. Quindi assicurati di scegliere un’immagine capace di comunicare professionalità ma anche leggerezza. Evita foto in stile carta d’identità.

Metti da parte immagini sfocate, che ti ritraggono in situazioni poco adatte a un contesto professionale e che non rappresentano la tua figura. Ci sono regole precise per scegliere la foto profilo di LinkedIn ma possiamo sintetizzare questo: scatta un’istantanea con gli abiti con i quali sei a tuo agio, sorridente ma senza esagerare.

Ricorda che la foto profilo deve essere di 400 x 400 pixel. LinkedIn ti offre degli strumenti per ottimizzare lo scatto ma io preferisco lavorare con una tecnica specifica: la regola dei terzi. In pratica, il punto d’interesse della foto deve essere leggermente decentralizzato. Puoi approfondire questo argomento su WikiPedia.

Scrivi una headline per migliorare il LinkedIn

Per ottimizzare la pagina LinkedIn devi puntare su un sommario – noto anche come headline – in grado di sintetizzare tutto quello che serve per far capire a chi legge il tuo profilo che si trova di fronte la persona giusta. Non usare giri di parole astruse, neologismi per comunicare professioni di nicchia: usa termini semplici e frasi sintetiche.

Devi far capire cosa fai in pochi secondi. Hai a disposizione 220 caratteri per scrivere chi sei, cosa fai e come puoi essere utile alle persone che arrivano sul tuo sccount. La regola per scrivere una headline efficace e migliorare il tuo profilo LinkedIn: sintesi.

Aggiungi tutti i riferimenti per contattarti

Metti numero di telefono, indirizzo email, URL del tuo sito web: rendi facile la vita a chi vuole raggiungerti indicando non solo chi sei ma anche a quali indirizzi rispondi. Non dimenticare, se possibile, di utilizzare un’email professionale su LinkedIn.

Ad esempio, per i contatti LinkedIn è consigliabile usare [email protected]. Meglio evitare indirizzi con nome di fantasia e poco attinenti. Ricorda che puoi aggiungere più URL per i tuoi siti web e anche dei riferimenti per i social, tipo Twitter.

Crea una raccolta delle tue esperienze migliori

Cosa scrivere in un profilo LinkedIn perfetto e pensato per aiutarti a creare lavoro? Ovviamente puoi aggiungere le tue esperienze professionali e i titoli di studio, così come faresti con qualsiasi curriculum online. Ma come aggiungere questi contenuti per ottimizzare l’efficienza della tua pagina personale e migliorare profilo LinkedIn?

La lista degli impieghi e dei diplomi la fanno tutti. Oltre ad aggiungere i traguardi raggiunti con l’istruzione e le esperienze lavorative, hai una sezione about che ti consente di creare un testo per racchiudere ciò che bisogna approfondire.

Usa questo spazio per dare consistenza al tuo profilo, lavorando su un tone of voice personale e cercando di comunicare anche cosa ti spinge a lavorare in un settore.

Da leggere: quali sono le migliori to-do list app

Lavora sul content marketing per il tuo profilo

Per creare un account completo su LinkedIn devi lavorare sulla pubblicazione di contenuti in grado di intercettare il pubblico che ti interessa. Obiettivo? Diventare una fonte di riferimento per le persone che ti interessano. Puoi lavorare su fronti differenti.

In primo luogo hai la bacheca principale di LinkedIn nella quale puoi inserire brevi testi, link ad articoli, immagini e video. Poi, se hai voglia di metterti in gioco puoi creare un blog interno (Pulse) per realizzare veri e propri articoli che puoi inviare come una newsletter. Questa è la soluzione ideale per migliorare efficacia profilo LinkedIn.

Le anteprime appaiono sulla tua pagina profilo LinkedIn ma c’è da aggiungere che queste pubblicazioni sono perfette per lavorare sul tuo personal branding.

Non dimentichiamo che ultimamente la piattaforma ha concesso la possibilità di modificare anche tag title e meta description di questi contenuti: un punto a favore del tuo account LinkedIn professionale che vuole farsi trovare su Google.