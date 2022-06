Amazon assunzioni, 3000 posti di lavoro nel 2022. Le figure cercate

Amazon assume 3000 persone a tempo indeterminato nel 2022. Ecco quali sono le figure cercate da Amazon Italia e quanto si guadagna

Ci sono tremila possibilità come posti di lavoro su Amazon, dagli ingegneri ai programmatori fino all’intrattenimento e al magazzino. Tutte le assunzioni saranno fatte nel corso dell’anno. L’azienda di Jeff Bezos premiata come Top Employer Italia 2022 raggiungerà così 17.000 unità lavorative solo nel nostro paese. Ma vediamo intanto quali sono le figure cercate da Amazon adesso

Amazon assunzioni

Con il consueto comunicato ufficiale Amazon Italia ha comunicato che intende continuare a supportare la nostra economia con nuove assunzioni, quindi la forza lavoro attualmente di 14mila dipendenti nelle 50 sedi italiane è destinata a crescere altre 3000 unità. Vediamo quali sono le opportunità.

L’azienda afferma di essere anche alla ricerca di lavoratori, per ruoli nello sviluppo di software, nel marketing, nella finanza o nell’attività di ricerca sulle tecnologie del futuro, così come nel prelievo e nella spedizione delle merci.



Tutto questo per supportare anche le piccole e medie imprese del nostro paese. Tutti coloro infatti che hanno le competenze “possono candidarsi per i diversi ruoli aperti come Head of Amazon Business – Seller Services o Sr Program Mgr Seller Experience o 3P Operations Manager.”

Tra le tante assunzionidi Amazon per il 2022 ci sono anche figure di spessore, tra queste: sviluppatori di software, addetti al marketing o al reparto finanziario, oltre alle nuove tecnologie. Per queste attività sono richieste ovviamente delle competenze specifiche, mentre per le altre, quelle più legate alla parte logistica non vengono richieste particolari competenze.

Quanto si guadagna con Amazon

Rispetto ad altri posti di lavoro lo stipendio secondo quanto dichiara l’azienda è migliore, ( il comunicato parla di .1680 euro per il settore logistica e trasporti) in aggiunta c’è un pacchetto di benefit che comprende:

l’assicurazione integrativa contro infortuni

gli sconti su Amazon Italia

e infine il programma Career Choice che offre finanziamenti fino ad 8000 euro per la formazione professionale.

Queste le ultime news sulle assunzioni Amazon Italia, quindi se siete alla ricerca di lavoro o intendete cambiare date uno sguardo alla pagina dedicata amazon jobs.