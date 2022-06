Concorsi pubblici Milano e Lombardia 2022.12 bandi aperti

Concorsi pubblici 2022 Lombardia. Posti di lavoro disponibili per diplomati e laureati. Quali posizioni aperte ci sono a Milano e nella regione. Date e requisiti bandi.

In Lombardia sono previsti numerosi concorsi pubblici nei prossimi mesi del 2022. Molti si svolgeranno a Milano, ma ci sono posti di lavoro ricercati anche in altre città o località. La maggior parte delle figure richieste deve avere una laurea, ma in alcuni casi basta il diploma per candidarsi. Ecco allora che opportunità di lavoro ci sono in Lombardia città per città.

Concorsi pubblici 2022 Milano, 40 posti

Ecco i bandi non scaduti e quindi attualmente aperti nella citta metropolitana di Milano.

22 posti come assistente sociale

Il comune di Milano cerca 22 assistenti sociali, categoria D, a tempo indeterminato. E’ possibile aderire alla selezione entro il 31 agosto 2022, presentando istanza online sul sito internet del comune. Per partecipare bisogna avere una laurea o diploma in servizio sociale e aver conseguito l’abilitazione tramite esame di stato.

10 posti da ricercatore

Diverse figure ricercate tramite selezione presso l’Università di Milano. I 6 bandi richiedono in particolare:

3 ricercatori per 3 anni in vari settori

2 ricercatori per il dipartimento di scienze giuridiche

1 ricercatore per il dipartimento di medicina veterinaria

2 ricercatori in matematica

1 ricercatore in Scienze della terra

1 dirigente medico per l’ospedale Niguarda di Milano.

E’ possibile candidarsi per queste posizioni entro il 22 luglio 2022, per ognuna delle posizioni serve una laurea specifica.

8 posti come dirigente medico

Concorso pubblico per titoli ed esami a Milano, per la copertura di 8 posti di lavoro come dirigente medico del lavoro. Possono accedere alla selezione i laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo dell’ordine. Candidature possibili fino al 21 luglio 2022.

Concorsi pubblici 2022 Bergamo

4 posti azienda socio sanitaria Bergamo

Sono 2 i bandi aperti dall’azienda socio sanitaria di Bergamo ovest, che ricercano rispettivamente:

2 tecnici radiologi

2 medici ematologi.

Si tratta di concorsi per titoli ed esami, a cui ci si può candidare entro il 25 luglio 2022.

Concorsi pubblici 2022 Brescia, 10 posti

8 posti come dirigente medico

Concorso per titoli ed esame per dirigenti medici in varie discipline e a tempo indeterminato, presso l’azienda socio sanitaria della Valcamonica a Brescia. E’ possibile accedere alla selezione online ed entro la scadenza del 14 luglio 2022. Ma per farlo bisogna possedere una Laurea in medicina e chirurgia e l’iscrizione all’albo dei medici.

2 posti come istruttore tecnico

In provincia di Brescia e più precisamente nel comune di Lumezzane, c’è un concorso per esami per la copertura di 2 posti di lavoro da istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Per accedervi bisogna avere un diploma tecnico da geometra e presentare istanza di partecipazione entro il 21 luglio 2022.

Concorsi regione Lombardia news e posizioni aperte

Come visto fra i bandi pubblici non scaduti in Lombardia, buona parte si trova nella città metropolitana di Milano, ma pure nei dintorni. Ma le opportunità non mancano anche in altri comuni, da Bergamo e Brescia. Ovviamente quelli che vedete sono quelli attualmente disponibili, ma ce ne potrebbero essere altri nel vostro comune, quindi il consiglio è quello di controllare. Ad esempio nelle restanti province lombarde, da Varese a Cremona, fino ad arrivare a Monza, Lecco, Sondrio, Mantova e Pavia. Ma ci sono alcune opportunità perfino nei centri più piccoli sparsi per il territorio regionale.

In sintesi, se siete in possesso dei requisiti richiesti (diploma e molto spesso laurea) e interessati ai posti di lavoro disponibili, potete candidarvi alle varie selezioni. Per farlo attenzione a rispettare le scadenze. Una volta fatto potrete partecipare agli esami o ai colloqui necessari per la copertura di ogni posizione disponibile.

