Concorsi regione Campania 2022. Napoli

Concorsi pubblici Campania 2022. Bandi concorso aperti a Napoli e nel resto della regione. Posti di lavoro per diplomati e laureati.

Concorsi regione Campania, quali bandi pubblici ci sono nel 2022? Ecco i posti di lavoro disponibili a Napoli e nelle altre località della regione. Come e quando candidarsi, quali sono le posizioni aperte per laureati, ma anche per diplomati.

Concorsi pubblici Napoli 2022

Iniziano dal capoluogo regionale, dove sono aperte tantissime posizioni lavorative nel comune. Per poi passare agli altri comuni limitrofi, presenti in questa provincia.

719 posti comune di Napoli

Concorso per esami, al fine di selezionare 719 unità lavorative da inserire nel comune partenopeo, di cui:

43 unità a tempo determinato categoria C per comune e città metropolitana di Napoli.

a tempo determinato categoria C per comune e città metropolitana di Napoli. 378 diversi profili professionali di categoria D.

diversi profili professionali di categoria D. 199 unità a tempo pieno e determinato categoria D per eseguire il piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024.

a tempo pieno e determinato categoria D per eseguire il piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024. 55 posti di lavoro dirigenziali.

All’interno di queste mansioni sono richieste varie figure professionali, dagli istruttori direttivi, agli assistenti sociali, passando per informatici e quant’altro. In alcuni casi basta essere diplomati, in altri è necessaria la laurea. Le candidature sono presentabili entro l’8 settembre 2022 sul sito del comune di Napoli.

3 posti stazione stazione zoologica di Napoli

La stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli cerca 3 profili professionali, da inserire a tempo pieno e indeterminato. Requisito per l’accesso alla prova d’esame è il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. E’ possibile presentare la propria candidatura fino al 15 settembre 2022.

17 posti comune di Boscoreale

Posizioni aperte in questo comune per varie figure di categoria C1. Posti disponibili a tempo indeterminato, previo superamento prove d’esame, accessibili per diplomati, con scadenza domande prevista per l’8 settembre 2022.

14 posti comune di Ercolano

Nel comune del napoletano, sono disponibili posti di lavoro per le seguenti figure professionali:

5 poliziotti municipali

7 istruttori in area amministrativa

2 istruttori area tecnica manutentiva.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i diplomati alle superiori, entro la scadenza prevista dall’avviso pubblico comunale del 29 agosto 2022.

Quali concorsi usciranno nel 2022 in Campania?

Quelli che abbiamo visto sono i concorsi non scaduti e le posizione lavorative attualmente aperte a Napoli e provincia. Nella maggior parte dei casi si tratta di figure ricercate dai comuni con ruoli dirigenziali, amministrativi e in alcuni casi contrabili.

Le assunzioni riguardano sia i diplomati che i laureati. Ma ovviamente nelle altre città della regione Campania sono disponibili anche altre opportunità di lavoro. Quindi a seconda del comune che più vi interessa potete affinare la ricerca. Per il resto vi suggeriamo di tornare spesso in questa pagina in costante aggiornamento per conoscere i prossimi bandi pubblici in uscita a Napoli e dintorni.

