Concorsi Fvg 2022. Tutti i posti di lavoro disponibili in Friuli

Regione Fvg concorsi pubblici 2022. Bandi e posizioni aperte per laureati. Requisiti, domande, scadenze e modalità di selezione.

Friuli Venezia Giulia, quali sono i concorsi attivi attualmente disponibili in questa regione? Ci sono numerose figure professionali ricercate, dall’infermiere ai ricercatori fino agli amministratori contabili e non solo. Ecco l’elenco dei posti di lavoro offerti in Friuli, quali requisiti servono per accedere, entro quanto presentare richiesta e come funziona la selezione caso per caso.

Regione Fvg: 4 posti di lavoro da Infermiere

L’azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi” con sede a Trieste, offre 4 posti di lavoro per infermieri categoria D. Di seguito i requisiti per partecipare al concorso pubblico:

presentazione domanda : per via telematica nella sezione istanze del sito della regione Friuli, entro il 7 settembre 2022. E’ necessario allegare il versamento del contributo concorsuale di 10 euro.

: per via telematica nella sezione istanze del sito della regione Friuli, entro il 7 settembre 2022. E’ necessario allegare il versamento del contributo concorsuale di 10 euro. livello di istruzione richiesto : laurea infermieristica (e altri titoli specificati nell’avviso)

: laurea infermieristica (e altri titoli specificati nell’avviso) modalità di selezione : per titoli ed esami

: per titoli ed esami tipo di contratto: a tempo indeterminato full time.

Qui allegato il bando per esteso, pubblicato sul sito della Regione Fvg, in formato pdf da scaricare.

CONCORSO ASSUNZIONE INFERMIERI FVG 2022

5 posti come collaboratori e ricercatori sanitari

Il Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) cerca varie figure professionali. In particolare: 2 ricercatori sanitari (uno in area biologia molecolare e l’altro in informatica) e 3 collaboratori (1 nella gestione dei finanziamenti, 1 a supporto della ricerca clinica e 1 nell’area tecnologie dell’informazione). Queste le caratteristiche previste da tali concorsi pubblici:

invio della domanda : obbligatoriamente online, entro il 18 settembre 2022, al seguente indirizzo web: https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/

: obbligatoriamente online, entro il 18 settembre 2022, al seguente indirizzo web: https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/ livello di istruzione richiesto : laurea di riferimento in base alla figura professionale per cui ci si candida

: laurea di riferimento in base alla figura professionale per cui ci si candida modalità di selezione : per titoli ed esami

: per titoli ed esami tipologia di contratto: a tempo determinato.

Di seguito tutte le specifiche per ogni singolo posto di lavoro disponibile al CRO e i relativi bandi pubblici per gli approfondimenti.

CONCORSI CRO FVG POSIZIONI APERTE

1 posto come istruttore direttivo amministrativo contabile

Il comune di Basiliano (Udine) offre un posto di lavoro con qualifica da istruttore amministrativo contabile categoria D. Queste le caratteristiche previste dall’avviso pubblico:

modalità presentazione domanda : via PEC personale del candidato all’indirizzo [email protected] allegando il modulo compilato, entro le ore 12:00 del 22 settembre 2022.

: via PEC personale del candidato all’indirizzo [email protected] allegando il modulo compilato, entro le ore 12:00 del 22 settembre 2022. titolo di studio richiesto : Laurea magistrale in economia o giurisprudenza

: Laurea magistrale in economia o giurisprudenza modalità di selezione : per concorso

: per concorso tipo id contratto proposto: tempo indeterminato full time.

Potete approfondire ogni altro aspetto legato al concorso nel file del bando qui allegato.

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI BASILIANO PDF

4 posti come funzionario amministrativo contabile

Nel comune di Pordenone sono ricercati 4 profili da funzionari amministrativi contabili (categoria D). L’accesso alla selezione pubblica per questa qualifica professionale prevede le seguenti caratteristiche:

presentazione della domanda: invio telematico dell’istanza sul sito internet del comune di Pordenone, nella sezione concorsi, entro le ore 18:00 del 22 settembre 2022. Alla domanda bisogna allegare un versamento di 7 euro come tassa di concorso.

invio telematico dell’istanza sul sito internet del comune di Pordenone, nella sezione concorsi, entro le ore 18:00 del 22 settembre 2022. Alla domanda bisogna allegare un versamento di 7 euro come tassa di concorso. livello di istruzione necessario: laurea triennale o magistrale

laurea triennale o magistrale modalità di selezione: per esami

per esami tipo di contratto: a tempo indeterminato e full time.

A seguire trovate il bando comunale in versione pdf scaricabile, con tutte le specifiche necessarie per partecipare alla selezione pubblica.

BANDO CONCORSO ASSUNZIONI FUNZIONARI PORDENONE

Regione Fvg offerte di lavoro per laureati e diplomati

Come visto attualmente gli avvisi pubblici e le assunzioni riguardano principalmente i candidati in possesso di titoli di studio come la Laurea. Ma spesso vengono indetti anche concorsi accessibili anche da chi possiede il diploma. Ovviamente in quest’ultimo caso si tratta di figure professionali diverse rispetto a quelle elencate fin qui.

Per conoscere quali saranno le prossime offerte di lavoro e i bandi in uscita nei prossimi mesi, nella regione Friuli Venezia Giulia, vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina costantemente aggiornata. Insomma, se siete in cerca di un impiego, vi conviene dare un’occhiata agli avvisi pubblici qui riportati e partecipare alle selezioni per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

