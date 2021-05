Bonus regione Toscana pacchetto scuola 2021/2022. Beneficiari, importi, spese ammesse e domande. Lista comuni dove richiedere il contributo per studenti.

Bonus pacchetto scuola. La regione Toscana tramite delibera di Giunta n. 377 del 06/04/2021 ha approvato le linee guida per ottenere gli incentivi del pacchetto scuola.

Si tratta di contributi per garantire il diritto alla studio agli alunni facenti di parte di nuclei familiari in condizioni economiche svantaggiate. In sostanza la regione ha stabilito i requisiti per accedere al contributo, mentre i comuni hanno il compito di emanare il bando con le procedure da seguire ed erogare il beneficio.

VEDI ANCHE: BONUS DOTE SCUOLA 2021/2022 LOMBARDIA

Buoni scuola regione Toscana 2021 destinatari

I contributi previsti da questa misura spettano agli studenti:

residenti in Toscana.

Iscritti a scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali.

Con età anagrafica fino a 20 anni (non se si tratta di disabili).

Facenti parte di famiglie con Isee inferiore a 15.748,78 euro.

In base a quanto stabilito dalla regione, sono esclusi da questo incentivo gli alunni delle scuole primarie. Fatta eccezione per quelli che frequentano, nell’anno scolastico 2020/21, la classe quinta e che nel seguente accederanno alla prima delle scuole secondarie.

Bando pacchetto scuola 2021/2022 importi

In base all’ordine di scuola e alla classe frequentata, la regione Toscana ha stabilito un importo minimo o uno standard. Le somme sono quelle riportate nella seguente tabella, presente nel bando regionale.

Tale contributo può essere richiesto dai genitori dello studente o dallo stesso se maggiorenne. Mentre le somme erogate possono essere utilizzate per:

acquistare libri di testo o altro materiale scolastico

coprire i costi dei servizi scolastici.

Pacchetto scuola Toscana 2021 elenco comuni

Come specificato in apertura spetta ai comuni emanare gli avvisi pubblici per l’erogazione di questi aiuti. Ecco la lista dei principali comuni toscani per cui è già possibile trovare il bando:

Firenze

Livorno

Prato

Pisa

Grosseto

Lucca

Massa

Siena.

Queste solo per citarne alcune, ma il buono viene erogato anche nei comuni più piccoli. Quindi chi risiede in uno di questi può verificare le condizioni del bando emanato dal proprio comune.

Infine, per le isole minori (Capraia Isola e Isola del Giglio) sono previsti importi più elevati in ragione della dislocazione geografica.

Bonus pacchetto scuola 2021/22 domanda

La richiesta di ammissione al bando deve essere presentata al comune di residenza. Quindi procedure e scadenze entro cui fare domanda dipendono dal bando comunale, che potete trovare sul sito del vostro comune o negli uffici locali.

In linea generale le istanze devono essere presentate online, accedendo all’apposita piattaforma tramite credenziali Spid, CNS o CIE. In allegato bisogna presentare i documenti che provino il possesso dei requisiti d’accesso.

La scadenza entro cui compiere l’operazione è individuata da gran parte dei comuni entro il 31 maggio 2021. Tuttavia possono cambiare in base al singolo avviso. A titolo di esempio vi riportiamo di seguito il bando pacchetto scuola 2021/2022 Firenze, in formato pdf da scaricare.

BANDO PACCHETTO SCUOLA 2021/2022 COMUNE DI FIRENZE

Queste le principali informazioni sul bonus pacchetto scuola della regione Toscana. Per dirla in breve, le famiglie con figli studenti in possesso dei requisiti, possono fare domanda seguendo le procedure dei comuni. Dopo la chiusura dei termini verranno pubblicate le graduatorie ed erogati i buoni per l’acquisto di materiale e servizi scolastici.

VEDI ANCHE: