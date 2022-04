Fine scuola 2022 Lombardia. Quando chiudono le scuole a Milano

Quando finisce la scuola in Lombardia? Data ultimo giorno anno scolastico 2021-2022. Pdf calendario regionale fine scuole secondarie, primarie e materne.

Fine scuola 2022 Lombardia. A Milano e nelle altre città lombarde si conosce già quando chiudono le scuole, in base a quanto stabilito dal consiglio regionale. Vi anticipiamo subito che per gran parte delle istituzioni scolastiche l’ultimo giorno di scuola sarà nella seconda settimana di giugno, ma non per tutte.

Vediamo allora nel dettaglio le date di fine scuola nei licei, alle medie, alle elementari, ma anche per le scuole d’infanzia.

Quando termina l’anno scolastico 2021-2022 in Lombardia

La chiusura delle scuole a Milano e nelle altre città della regione Lombardia, è prevista per mercoledì 8 giugno 2022. Questa la data stabilita nel calendario scolastico 2021-22 come ultimo giorno per gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado.

In altre parole per gli alunni che frequentano le scuole elementari, medie e superiori nelle territorio della Lombardia, l’ultima campanella suonerà l’8 giugno quest’anno. Insomma il conto alla rovescia di settimane e giorni che mancano alla fine della scuola 2022 è iniziato, in Lombardia come nelle altre regioni italiane. Alcune di queste hanno scelto la stessa data per chiudere le attività didattiche, altre invece una posticipata o anticipata a seconda dei casi.

Quando finisce la scuola materna 2022 in Lombardia

Le scuole d’infanzia terminano le lezioni il 30 giugno 2022. Quindi come spesso avviene le scuole materne chiudono più tardi rispetto alle altre, per la precisione 22 giorni dopo in questo caso.

Ricordiamo che anche l’inizio dell’anno scolastico in corso è avvenuto in data diversa. Infatti, mentre per le scuole primarie e secondarie il primo giorno di scuola è stato il 13 settembre 2021, per quelle d’infanzia è stato lunedì 6 settembre. E’ quindi presumibile che anche a settembre 2022 l’anno scolastico ricominci nello stesso periodo. Questa almeno è l’ipotesi su quanto si torna a scuola in Lombardia. Ovviamente però per averne certezza bisogna attendere le comunicazioni ufficiali della regione Lombardia sul calendario scolastico 2022-23.

Calendario scolastico Lombardia 2021/2022 feste e regole

Oltre alle date, ricordiamo che attualmente per gli studenti è ancora obbligatorio indossare le mascherine a scuola fino al 31 aprile. L’obbligo non riguarda i bambini con età inferiore a 6 anni, ovvero quelli che frequentano l’asilo. Insomma, ancora per un po’ gli alunni e il personale scolastico dovranno continuare a rispettare questa e le altre regole anti covid.

Infine, per avere un quadro completo su festività e giorni in cui gli alunni che frequentano gli istituti a Milano e nel resto della Lombardia potranno restare a casa, ecco il calendario tratto dal sito internet della regione.

DATA FINE SCUOLA 2022 LOMBARDIA DELIBERA

Abbiamo visto che la scuola chiude mercoledì 8 giugno 2022 in Lombardia, come stabilito dalla deliberazione regionale. Fa eccezione la scuola d’infanzia, con l’ultimo giorno previsto per giovedì 30 giugno. Dopo queste scadenze i ragazzi potranno godersi le vacanze estive, prima di tornare in aula a settembre.

