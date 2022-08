Bonus nidi gratis 2022/23 Lombardia. Quando arriva, Isee

Bonus nidi gratis regione Lombardia. Quando esce il bando del contributo 2022-2023 per famiglie con figli che frequentano il nido. Requisiti, Isee e domanda comuni.

Bonus asilo nido 2022 2023 Lombardia. Anche quest’anno le famiglie lombarde possono richiedere l’agevolazione regionale per azzerare le rette per la frequenza dei figli ai nidi o micro-nidi. Come già accaduto per l’incentivo dell’anno scorso, per accedere bisogna possedere determinati requisiti individuati dal bando. Inoltre il comune dove si trova la struttura deve aderire all’iniziativa. Ma andiamo con ordine, partendo da quando arriva l’avviso pubblico per poi passare a requisiti e come richiederlo.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2022 PER FAMIGLIE

Quando esce il bando nidi gratis 2022-23 Lombardia

La regione Lombardia ha rinnovato il contributo nido 2022-23 per sostenere le famiglie nell’abbattimento dei costi per la frequenza dei figli. In particolare il beneficio permette di coprire per intero la retta mensile della struttura, che eccede l’importo rimborsabile dal bonus nido Inps 2022. Tale somma per quest’anno è pari a 272,72 euro al mese. Quindi, se la retta ha un importo superiore, si potrà coprire tramite questo sussidio regionale.

Il bando pubblico con tutte le informazioni sulle modalità di accesso per le famiglie beneficiari uscirà a settembre 2022, come comunica la regione sul suo sito internet. Tuttavia si conoscono già i requisiti necessari per fare richiesta e quando si potrà presentare l’istanza. Vediamolo di seguito.

Inizio scuola 2022/23 Milano e Lombardia. Date calendario scolastico

Bonus nido 2022/2023 regione Lombardia a chi spetta

Per richiedere questo incentivo, come previsto dalla regione, le famiglie devono avere:

un Isee familiare annuo aggiornato fino a 20.000 euro

l’importo della retta mensile superiore ai 272,72 euro erogati dall’Inps

la frequenza del figlio in un nido di un comune della Lombardia aderente alla misura.

Le risorse disponibili per questo incentivo ammontano complessivamente a 9 milioni di euro. In particolare la regione ha ripartito 3 milioni di euro per il 2022 e i restanti 6 per il 2023.

Bonus nido 2022 quando fare domanda. Elenco regioni

Come richiedere bonus asilo nido Lombardia 2022-23?

Come riporta il sito www.regione.lombardia.it la misura viene attuata in 2 fasi. Nella prima i comuni lombardi dovranno aderire all’iniziativa (entro il 30 settembre 2022). Durante la seconda invece l’avviso pubblico permette alle famiglie di richiedere l’incentivo.

La domanda dovrà essere inoltrata direttamente al comune interessato, ma solo se questo aderirà alla misura. In altre parole, per sapere se potete ricevere il contributo regionale per l’azzeramento delle rette del nido 2022-23, bisogna ancora attendere la fase di adesione da parte dei municipi al bando pubblico. Una volta terminata, quindi da primo ottobre 2022 in poi, sarà possibile fare domanda per l’agevolazione, secondo tempi e modi stabiliti con successivo avviso. Qui allegate tutte le informazioni attualmente fornite dalla regione su questa misura, per ogni ulteriore approfondimento.

Nidi Gratis - Bonus 2022/2023 regione Lombardia

Ricapitolando, le famiglie con figli che frequentano il nido possono ottenere il bonus nidi gratis 2022-23. Questo se si rispettano i requisiti previsti dalla procedure e se il comune presso cui si fa domanda aderisce all’iniziativa.

VEDI ANCHE: