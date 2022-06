Inizio scuola 2022 Toscana. Date anno scolastico

Inizio scuola settembre 2022 Toscana e Firenze. Date, durata, festività e pdf calendario scolastico regionale 2022-2023.

Inizio scuola 2022/23. In Toscana si torna a scuola a metà settembre dopo le vacanze estive. Per gli studenti che frequentano le scuole di primo e secondo grado a Firenze e in tutta la regione, la giunta ha stabilito tutte le date per il nuovo anno scolastico.

Ecco allora quando ricomincia la scuola in Toscana, secondo quanto stabilito dall’assemblea del governatore Eugenio Giani.

Quando inizia la scuola nel 2022 in Toscana?

Il primo giorno di scuola in Toscana è previsto per il 15 settembre 2022. Si tratta quindi di un giovedì, esattamente a metà del mese che tipicamente segna la ripresa delle attività scolastico dopo le vacanze. In pratica lo stesso giorno già adottato nel 2021.

In questa data gli studenti di scuola elementari, medie e superiori tornano in classe, ma anche quelli della materna riprendono le lezioni. La delibera infatti vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale. Quindi include ogni città da Firenze a Livorno, passando per Pisa, Lucca e tutte le altre.

Quando terminano le scuole 2023 in Toscana

L’ultimo giorno di scuole nel 2023 è il 10 giugno per le scuole primarie e secondarie. Viceversa le materne terminano le attività didattiche il 30 giugno 2023, quindi 20 giorni dopo le altre.

In totale i giorni di scuola previsti nel calendario regionale ammontano a 206 giorni. Ogni eventuale adattamento del calendario, da parte delle singole istituzioni scolastiche locali, sono controllate dalla regione e dall’Ufficio scolastico della Toscana.

Fine scuola 2022 Toscana. Che giorno finisce la scuola a Firenze

Calendario festività in Toscana a.s. 2022-2023

Ma vediamo nel dettaglio l’intero calendario scolastico 2022-23 stabilito dalla regione Toscana, con l’indicazione di tutte le festività previste durante l’anno. Ecco l’elenco delle vacanze nel nuovo anno scolastico in Toscana:

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) vacanze di Natale

dal 6 all’11 aprile 2023 (compresi): festività di Pasqua

25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa del Lavoro

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Come visto le vacanze nel corso dell’anno sono quelle normalmente previste a livello nazionale. Ma oltre a queste date gli studenti potranno restare a casa nel giorno della festa del patrono locale. In questo caso non c’è una data uguale in tutta la regione, visto che ogni località ha la sua festività, quindi l’eventuale giorno di vacanza dipende da questa ricorrenza. Viceversa, il 30 novembre, in cui è prevista la festa della Toscana, le scuole si svolgono regolarmente.

Pdf calendario scolastico 2022 2023 regione Toscana

Di seguito trovate tutte le altre indicazioni fornite sul sito internet della regione Toscana su date e durata dell’attività didattica, disponibile anche in formato pdf negli allegati.

DATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 TOSCANA

Ricapitolando, le lezioni dell’anno scolastico 2022-2023 a Firenze e in Toscana iniziano il 15 settembre. La fine della scuola è invece prevista per il 10 giugno 2023 (nelle materne il 30 giugno). Nel mezzo ci saranno i diversi ponti e festività previsti dal calendario regionale.

