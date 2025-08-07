Scuola Campania 2025-26: quando cominciano le lezioni

Tutte le date della scuola in Campania per l’anno scolastico 2025-26: rientro in aula, vacanze, ponti e fine delle lezioni.

L’apertura della scuola in Campania è fissata per metà settembre. Ma la Regione ha stabilito l’intero calendario scolastico 2025-26, con tutte le date da segnare in agenda: dal ritorno in classe alle vacanze, fino ai ponti e alla chiusura delle scuole. Vediamole qui di seguito.

Scuola Campania 2025: quando inizia

Secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, le lezioni per l’anno scolastico 2025-26 inizieranno lunedì 15 settembre 2025 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle materne fino alle superiori.

Questa data segna il rientro in aula per migliaia di studenti campani dopo la pausa estiva, dando ufficialmente il via a un nuovo anno didattico che si concluderà a giugno 2026.

Date inizio scuola 2025-26 in altre regioni: Lombardia

Lazio

Veneto

Calendario nuovo anno scolastico in Campania

Le attività didattiche in Campania dureranno circa 204 giorni per le scuole primarie e secondarie, come previsto in tutta Italia. Mentre il primo giorno di scuola è lo stesso per tutti, la fine delle lezioni per le scuole materne è posticipata rispetto a tutte le altre.

Le date principali:

Inizio scuola Campania : lunedì 15 settembre 2025

: lunedì 15 settembre 2025 Fine lezioni : venerdì 12 giugno 2026

: venerdì 12 giugno 2026 Scuola dell’infanzia: chiusura prevista per martedì 30 giugno 2026

Festività nazionali (scuole chiuse):

1 novembre 2025 (Tutti i Santi)

(Tutti i Santi) 8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

(Immacolata Concezione) 25 dicembre 2025 (Natale)

(Natale) 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)

(Santo Stefano) 1 gennaio 2026 (Capodanno)

(Capodanno) 6 gennaio 2026 (Epifania)

(Epifania) 31 marzo e 1 aprile 2026 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)

(Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione)

(Festa della Liberazione) 1 maggio 2026 (Festa dei Lavoratori)

(Festa dei Lavoratori) 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

Vacanze scolastiche e ponti previsti

Oltre alle festività nazionali, il calendario regionale include le seguenti sospensioni aggiuntive:

Vacanze di Natale : da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026

: da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 Vacanze di Pasqua : da giovedì 26 marzo a martedì 1 aprile 2026

: da giovedì 26 marzo a martedì 1 aprile 2026 Eventuali ponti (decisi dalle singole scuole): 2 novembre, 7 dicembre, 27 aprile.

Attenzione però le scuole hanno una certa autonomia nell’aggiungere giorni di sospensione o organizzare rientri flessibili. Per questo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’istituto scolastico di riferimento.

Ritorno a scuola Campania: come prepararsi

In sintesi, ecco alcuni consigli utili per affrontare senza stress il nuovo anno scolastico:

Verificare eventuali variazioni sul sito della propria scuola

Preparare con anticipo libri il materiale scolastico

il materiale scolastico Tenere a mente le date di vacanze e festività

Informarsi su eventuali modifiche a orari, trasporti e servizi mensa.

Visto che il rientro in aula si avvicina, conoscere in anticipo quando cominciano le lezioni e il calendario a.s. 2025-26 permette a famiglie e studenti di organizzarsi in tempo per l’inizio della scuola.