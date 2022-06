Inizio scuola 2022 Campania e Napoli. Quando riapre la scuola a settembre

Inizio anno scolastico 2022/23 in Campania. Data primo e ultimo giorno di scuola a Napoli. Nuovo calendario regionale e festività.

Inizio scuola 2022 2023. In Campania, terminato l’anno scolastico 2021-22, è già ora di pensare a quando riaprono le scuole a settembre, ovvero dopo le vacanze estive. In questo senso l’assessore alla scuola della giunta regionale, ha già comunicato le date stabilite per il nuovo calendario scolastico.

Ecco allora quando comincia la scuola a settembre 2022 a Napoli e in tutta la regione, quanto dura e quali sono le vacanze previste durante l’anno.

Inizio scuola in Campania a settembre 2022, quando?

Come confermato dall’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, nella regione Campania le scuole iniziano il 13 settembre 2022. Questa data riguarda non solo le superiori, ma ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. Quindi vale anche per le scuole elementari, medie e materne.

Si tratta di un martedì, durante la settimana situata a metà del mese di settembre, ovvero quando solitamente riprendono sempre le attività didattiche. Quindi dopo praticamente 3 mesi di vacanze (tranne per chi sostiene gli esami o frequenta le materne) gli studenti torneranno nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale per il primo giorno di scuola 2022-23.

Quando finisce la scuola nel 2023 a Napoli

Per quanto riguarda la fine delle lezioni, l’ultima campanella suonerà il 10 giugno 2023, come confermato dalla giunta regionale. Questa data però non vale per le scuole d’infanzia, che chiudono il 30 giugno 2023, ovvero 20 giorni più tardi.

In totale la durata complessiva dei giorni in cui si terranno le lezioni in tutti gli istituti della città partenopea e nel resto della regione è pari a 204. Si tratta di giorni effettivi in cui le scuole saranno aperte, quindi al netto di quelle in cui saranno chiuse per festività varie nel corso dell’anno.

Calendario scolastico 2022/23 Campania, date

Oltre alle date di inizio e fine lezioni, la regione Campania ha definito anche tutti i periodi di vacanza. Queste le festività previste durante l’anno scolastico 2022-23:

31 ottobre, 1 e 2 novembre: Ognissanti

8 dicembre: festa dell’Immacolata

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: vacanze di Natale

20 e 21 febbraio 2023: vacanze di carnevale

dal 6 all’11 aprile: festività di Pasqua

24 e 25 aprile: ponte festa della liberazione

1 maggio: festa dei lavoratori

2 giugno: festa della Repubblica.

Non è tutto, infatti a queste date che prevedono alcuni ponti, per quelle festività che capitano a ridosso dei week end, si potrà aggiungere la festa del patrono. Tale ricorrenza non ha però una data specifica, dal momento che cambia da paese in paese. Qualora dovesse capitare in un giorno non festivo, gli alunni che frequentano le scuole nei comuni interessati dalla festa potranno restare a casa.

Riassumendo, l‘anno scolastico 2022-23 comincia il 13 settembre in Campania e termina il 10 giugno 2023 (30 giugno per le materne). Nel corso dell’anno la giunta regionale ha previsto diverse interruzioni per le vacanze, come riportato nel nuovo calendario scolastico.

