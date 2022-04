Fine scuola 2022 Campania. Quando chiude la scuola a Napoli

Fine scuola Campania. Che giorno chiudono le scuole a Napoli e nel resto della regione nel 2022? Date ultimo giorno elementari, medie, superiori e materne.

Fine scuola 2022. In Campania l’anno scolastico termina a metà della seconda settimana del mese di giugno. Ma come stabilito dalla giunta regionale guidata dal governatore Vincenzo De Luca, sono previste date diverse per l’ultimo giorno nelle scuole d’infanzia, rispetto a tutte le altre.

Concentriamoci allora su quando terminano le scuole caso per caso in Campania, così da capire la data di inizio delle vacanze estive 2022 per gli studenti.

Quando finisce l’anno scolastico 2022 in Campania

Come prevede il calendario scolastico 2021-2022 in Campania, l’ultimo giorno di scuola arriva mercoledì 8 giugno. Quindi gli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, ovvero dalle elementari ai licei, andranno in vacanza dal 9 giugno in poi (tranne quelli che devono sostenere gli esami).

Ricordiamo che in totale i giorni di lezione previsti per l’anno scolastico in corso, ammontano a 202 (il primo giorno è stato il 15 settembre 2021). Mentre per sapere quanto manca alla fine della scuola in Campania, vi basta fare il calcolo per sottrazione dei giorni rimasti da qui all’8 giugno.

Quando termina la scuola d’infanzia in Campania

Le scuola materna (ovvero gli asili), che riguarda i più piccoli, finisce più tardi rispetto alle altre istituzioni scolastiche. In particolare l’ultimo giorno di lezione è previsto per il 30 giugno 2022. Questo significa che il periodo delle vacanze estive inizierà sostanzialmente dal primo luglio.

La data scelta dal consiglio regionale è la stessa prevista dalle altre regioni italiane, visto che le materne ricoprono un ruolo importante nella gestione del tempo e delle vite familiari. Da questo momento in poi inizierà il countdown per l’inizio scuola 2022-2023, previsto nel mese di settembre. La regione Campania comunicherà prossimamente le date che stabilite per il nuovo anno.

Calendario scolastico Campania 2021/2022

Ricapitolando, mancano ancora alcune settimane alla fine della scuola a Napoli e in tutte le altre località della regione Campania. Per consultare le date stabilite fino alla fine dell’anno scolastico in corso (incluse le festività residue), potete guardare il calendario regionale qui allegato e disponibile in formato pdf da scaricare.

DATA FINE SCUOLA 2022 CALENDARIO REGIONE CAMPANIA

Come visto in Campania e a Napoli, le scuole superiori, medie ed elementari chiudono l’8 giugno 2022. Mentre per quanto riguarda le materne l’ultimo giorno di scuola è previsto per il 30 giugno, secondo quanto stabilito dall’apposita determinazione regionale. Quindi la fine dell’anno scolastico si avvicina.

