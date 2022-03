Mascherine a scuola fino a quando. Ultime regole covid

Mascherine al chiuso fino a quando saranno obbligatorie? Dall’uso della mascherina per studenti alla dad, fino all’obbligo vaccinale per docenti. Ecco le nuove regole covid per la scuola.

Mascherine a scuola fino a quando si dovranno portare? La data della fine dell’obbligo di indossare la mascherine a scuole e al chiuso, arriva dal decreto riaperture 2022. L’effettiva adozione delle misure come sempre dipenderà dai contagi, che restano elevati nella fascia di età compreso fra 10 e 19 anni, ovvero in chi frequente le scuole.

Tuttavia le ultime regole covid prevedono degli allentamenti, anche per quanto riguarda la Dad. Vediamo allora quando ci sarà la fine dell’obbligo di indossare le mascherine e le altre novità.

VEDI ANCHE: OBBLIGO GREEN PASS AL CHIUSO FINO A QUANDO

Quando si possono togliere le mascherine a scuola

Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto riaperture, alcune regole anti covid sono cambiate altre no. Questo vale per l’uso delle mascherine a scuola, che come precisa il Ministero dell’istruzione, che resta obbligatorio in tutte le istituzioni del sistema educativo fino al 30 aprile 2022.

Ciò significa che bisogna continuare ad indossare le mascherine dal primo aprile 2022 al chiuso. In classe sono obbligatorie almeno quelle chirurgiche. Viceversa sono obbligatorie quelle di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, inclusi quelli scolastici fino a fine aprile. Fanno accezione i bambini fino a 6 anni di età o quelli con patologie che non possono indossarla. Infine, durante le attività sportive gli alunni non devono indossare il dispositivo di protezione.

Mascherine dal 1 maggio 2022

Quindi, ricapitolando la fine dell’obbligo di uso delle mascherine a scuola e sui mezzi di trasporto scatterà dal primo maggio 2022. Queste le indicazioni attuali, salvo che non ci siano novità sull’emergenza covid che inducano il governo a prendere decisioni diverse. Ma ovviamente bisognerà continuare a rispettare il distanziamento fra gli alunni.

Sempre dal primo maggio via le mascherina al chiuso in qualsiasi altro posto, secondo quanto previsto dalle ultime regole. Termina anche l’obbligo di esibire il green pass quasi dappertutto, anche nei luoghi al chiuso.

Regole covid scuola decreto riaperture 2022

Tornando alle nuove regole per la scuola, ecco in sintesi le altre previste dall’ultimo decreto varato del governo:

I positivi al covid (o con sintomi) non potranno entrare a scuola.

Gli esterni potranno entrare negli edifici scolastici solo esibendo il green pass base, fino al 30 aprile 2022.

La Dad scatta solo per chi risulta positivo al covid, si torna in classe solo dopo un test antigenico con esito negativo. Mentre in aula le lezioni in presenza proseguono e scatta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni, dopo 4 casi di positività.

scatta solo per chi risulta positivo al covid, si torna in classe solo dopo un test antigenico con esito negativo. Mentre in aula le lezioni in presenza proseguono e scatta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni, dopo 4 casi di positività. Resta l’ obbligo vaccinale fino al 15 giungo 2022 per chi lavora a scuola, dai docenti a tutto il personale scolastico.

per chi lavora a scuola, dai docenti a tutto il personale scolastico. Gli studenti potranno tornare in gita o partecipare alle manifestazioni sportive.

Come visto con cautela le restrizioni nelle scuole diminuiscono sempre più e dal primo maggio 2022 non dovrebbe essere più obbligatorio utilizzare la mascherina in classe. Tuttavia visto che i contagi da covid-19 sono ancora molti, è necessario continuare a mantenere alcune precauzioni, per evitare nuove ondate che non permetterebbero di applicare le nuove disposizioni.

VEDI ANCHE: