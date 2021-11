Si può andare dal parrucchiere, al bar o al ristorante senza green pass?

Dove si può andare senza green pass? Lista di cosa si può fare in base alle regole attuali e a quelle in vigore dal 6 dicembre. Domande e risposte.

Si può andare dal parrucchiere senza green pass? E cosa si può fare senza il certificato verde? Ecco la un elenco di domande e risposte sulle attività che riguardano la vita di tutti i giorni, dopo le nuove regole introdotte dal governo.

Chi non ha il green pass può andare dal parrucchiere?

Ad oggi i parrucchieri non richiedono il green pass, tuttavia molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane. Al momento il governo non ha incluso i parrucchieri fra le attività riservate ai possessori del green pass neppure dal 6 dicembre. Tuttavia un’eventuale crescita di contagi potrebbe cambiare le cose.

Si può andare al bar e al ristorante?

A partire dal 6 dicembre per andare al bar o al ristorante sarà necessario avere il super green pass. Vale a dire il nuovo certificato verde che possono ottenere solo i vaccinati o i guariti dal covid. Per quanto riguarda i ristoranti, anche attualmente vi possono accedere solo coloro che hanno il certificato verde base, che viene rilasciato anche a chi ha effettuato un tampone. Dal 6 dicembre quest’ultima categoria non potrà più accedere ai ristoranti al chiuso. Si invece a quelli all’aperto.

Si può andare al supermercato senza green pass?

Per quanto riguarda i supermercati, ad oggi è possibile andare a fare la spesa senza green pass e anche con le nuove regole introdotte con decreto dal governo continuerà ad essere così. La spesa al supermercato infatti rientra fra le attività di prima necessità, su cui non c’è stato alcun intervento attualmente.

Si può andare in albergo senza il green pass?

Dal 6 dicembre, in base al nuovo provvedimento dell’esecutivo per andare negli alberghi diventa obbligatorio avere il green pass base. Quindi potranno accedere a queste strutture i vaccinati, i guariti, ma anche chi si sottopone a tampone. Necessario il green pass anche per accedere a ristoranti, piscine e centri benessere presenti all’interno dell’albergo.

Dove non si può andare senza super green pass

Abbiamo visto alcuni casi specifici, ma facciamo un riepilogo dei luoghi in cui dal 6 dicembre non può andare chi non possiede il super green pass:

bar e ristoranti al chiuso

sale da ballo e discoteche

spettacoli

cerimonie

cinema

teatri

palestre

stadi.

Di seguito il testo del nuovo decreto varato del governo con queste decisioni prese dal consiglio dei ministri.

CS GOVERNO SUPER GREEN PASS REGOLE E DIVIETI

Insomma, le nuove regole sul super green pass pongono limiti alla vita sociale dei no vax, anche se come abbiamo visto non tutte le attività sono loro precluse, almeno per ora.





