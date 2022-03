Obbligo green pass al chiuso e all’aperto fino a quando. Date

Green pass abolizione. Nuovo decreto covid in arrivo, ecco quando non servirà più il certificato verde al chiuso e all’aperto. Calendario aggiornato fine restrizioni in Italia.

Fine obbligo green pass. L’intenzione del governo è di abolire l’obbligo del certificato verde entro l’estate, ma in modo graduale e in presenza di una diminuzione dei contagi. Per questo nei prossimi giorni verrà approvato un nuovo decreto covid, con una road map delle riaperture da aprile fino a giugno.

Vediamo quando toglieranno il green pass nei luoghi chiusi e all’aperto, secondo le ultime news, circolazione del virus permettendo.

Dal primo aprile via il green pass all’aperto

Dopo la fine dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo 2022, sarà possibile mangiare all’aperto in ristoranti e bar senza l’obbligo di esibire il green pass. Quindi dal primo aprile non bisognerà più mostrare alcun certificato per sedersi nei tavoli all’aperto, neppure quello base stando alle ultime notizie de Il sole 24 ore.

Anche i non vaccinati potranno quindi tornare in bar e ristorante all’aperto. Non al chiuso però, dove l’obbligo di green pass resterà anche ad aprile, ma non è ancora chiaro se nella versione rafforzata (per vaccinati o guariti) o in quella base (con un tampone negativo). Inoltre, dal primo aprile dovrebbe bastare il green pass base anche per utilizzare i mezzi pubblici e accedere agli hotel.

Quando tolgono il green pass al chiuso

Dal primo maggio 2022 dovrebbero essere allentate ulteriormente le restrizioni. In particolare si dovrebbe dire addio al certificato verde anche al chiuso. Quindi da maggio, in presenza di una diminuzione di contagi, non sarà più obbligatorio avere il green pass per accedere dentro i ristoranti, bar, teatri, cinema e sale da concerto.

Obbligo green pass lavoro scadenza

I lavoratori over 50 non vaccinati, potrebbero tornare al lavoro a partire dal primo maggio 2022. In questa data infatti potrebbe bastare il green pass base per lavorare, quindi un semplice tampone. Tuttavia il sottosegretario alla Salute Costa ha spiegato che la multa da 100 euro resterebbe per i non vaccinati, fino al 15 giugno, così come prevede la legge.

Quando tolgono le mascherine al chiuso

L’obbligo di green pass sul lavoro per chi ha più di 50 anni resta quindi fino al 15 giugno, anche se da maggio alcune cose potrebbero cambiare. Nella stessa data potrebbe cadere l’obbligo di utilizzare le mascherine anche al chiuso (attualmente non sono obbligatorie solo all’aperto).

Quindi presumibilmente dal 15 giugno 2022 potremo togliere la mascherina anche nei luoghi al chiuso. Salvo che il governo non decida di anticipare l’entrata in vigore di questa misura. Come sempre però sarò l’andamento dei contagi a consentire o meno l’allentamento di questa e delle altre restrizioni.

Ricapitolando, nel nuovo decreto covid di marzo, il governo prevede ulteriori riaperture. Dal primo aprile il green pass non servirà più all’aperto, mentre dal primo maggio non dovrebbe servire più neppure al chiuso.

