Quando toglieranno il green pass in Italia? Date riaperture

Fino a quando ci sarà il Green pass in Italia? Calendario riaperture e allentamento delle restrizioni deciso dal governo. Discoteche, stato di emergenza e obbligo vaccinale, ecco tutte le date.

Quando toglieranno il green pass in Italia? Non c’è ancora una data precisa, ma il premier Draghi ha annunciato l’arrivo di un calendario per il superamento delle restrizioni anti-covid, visto il costante miglioramento della situazione. Probabilmente l’abolizione del certificato verde sarà l’ultimo passo di questo percorso, che tuttavia prevede già una serie di date ben precise. In particolare per le riaperture, l’uso delle mascherine, la fine dello stato di emergenza e l’obbligo vaccinale.

Ecco allora tutte le date e le regole già previste fino ad ora, secondo le ultime notizie de Il sole 24 ore.

Data fine obbligo di mascherine

Dall’11 febbraio termina l’obbligo di indossare le mascherina all’aperto e in zona bianca. Resta invece l’obbligo nelle regioni con altre colorazioni, anche se non è escluso che il meccanismo possa essere rivisto prossimamente. Al chiuso invece l’obbligo di indossare la mascherina resta, almeno fino a fine marzo 2022.

Quando riaprono le discoteche

Le discoteche e le sale da ballo riaprono venerdì 11 febbraio 2022, seguendo le regole già esistenti. Sarà quindi necessario avere il green pass rafforzato (ovvero il certificato destinato a chi ha fatto il vaccino), mentre la capienza delle sale sarà limitata al 50% del totale al chiuso e al 75% all’aperto.

Quando finisce lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza in Italia dovrebbe terminare il 31 marzo 2022. Questa è la data che potrebbe segnare l’inizio della fine dell’emergenza pandemica. Tuttavia è probabile che il green pass sarà ancora in vigore anche successivamente per partecipare alla vita sociale, ma anche per lavorare.

Obbligo vaccinale fino a quando

Attualmente l’obbligo di vaccinazione per i cittadini con più di 50 anni è previsto fino 15 giugno 2022. L’imposizione riguarda anche il personale sanitario, quello della scuola e della polizia locale. Per completare il ciclo è obbligatoria anche la somministrazione della terza dose.

Green pass e fine pandemia

Ricapitolando, la fine dell’obbligo di utilizzo del green pass probabilmente non arriverà con il termine dello stato di emergenza, previsto il 31 marzo. Ma secondo le ultime news, è più probabile che arrivi in concomitanza con la scadenza di giugno per l’obbligo vaccinale rivolto agli over 50. In altre parole la prossima estate non dovrebbe esserci più bisogno del certificato verde. Ma tutto come sempre dipenderà dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi, che tutti speriamo si avvii verso la fine.

Per ora il governo ha previsto una durata illimitata per il certificato verde in possesso di chi ha già ricevuto la terza dose. Di certo, come abbiamo visto l’intenzione è quella di riaprire e togliere gradualmente le restrizioni, tracciando un percorso di ritorno a tappe verso la normalità.

