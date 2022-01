Senza green pass cosa posso fare e dove posso andare

Cosa posso fare senza il green pass. Poco, ma c’è un elenco di cose stabilite da governo che chi non è vaccinato può comunque fare

Ti stai chiedendo cosa puoi fare senza il green pass? Vediamo di capire quali sono le regole per chi ancora deve fare il vaccino e quali sono i divieti. Ecco l’elenco.

Senza green pass cosa posso fare. Elenco

Il nuovo Dl del 7 gennaio stabilisce una serie di divieti per chi non ha il green pass e introduce l’obbligo del pass per tutte le attività, come ad esempio andare in un negozio a fare shopping o andare nei centri commerciali, o anche in banca e alla posta, oltre al barbiere, estetiste e parrucchiere. Ma non solo, la lista dei divieti infatti è lunga.

Comunque esistono luoghi dove anche chi non è vaccinato può andare, ecco una lista delle cose che puoi fare senza il green pass a secondo delle date stabilite dal DL e con il nuovo Dpcm in arrivo, eccole tutte

Fare la spesa al supermercato

Andare al mercato

Nei negozi di surgelati

Andare in farmacia e in parafarmacia

Andare nei negozi che vendono prodotti sanitari o igienici come lo shampoo o il bagno schiuma

Puoi andare anche dall’ottico e nei centri oculistici.

Non è richiesto il green pass per i negozi che vendono generi animali. Insomma se hai un cane o un gatto puoi tranquillamente acquistare il cibo o portarlo dal veterinario.

No green pass anche per carburante, insomma per fare benzina non devi esibire il certificato verde. Stessa cosa vale se devi acquistare la legna o tutto quanto è necessario per riscaldare la casa.

Fino al 31 gennaio puoi andare a fare shopping, ma dal primo febbraio se non hai il green pass non puoi andare neanche a comprare una crema per il viso o entrare nei negozi per bambini. Tranne gli alimentari

Sempre a far data dal 1° febbraio, il green pass ti servirà per entrare negli uffici pubblici come, banche e poste. Insomma con il nuovo decreto senza green pass non puoi andare quasi da nessuna parte neanche dal tabaccaio.

Tuttavia è in arrivo un nuovo Dpcm dove ci sarà la lista delle attività private e pubbliche dove si può andare senza il green pass.

In sintesi a chi non ha il green pass e il super green pass il governo ha chiuso tutte le attività di svago, mentre c’è una lista di cose che si possono fare se hai il green pass base come andare dal parrucchiere o andare negli uffici pubblici.

Se vuoi sapere di più ecco i dettagli di tutti i divieti senza green pass con le date.