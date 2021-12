Super Green pass, ristoranti bus e matrimoni. Cosa cambia con il nuovo decreto

Super pass, il nuovo decreto covid del 30 dicembre cambia le regole. Niente più spostamenti sui mezzi pubblici, treni e restrizioni su bar ristoranti tutti i luoghi della socialità anche all’aperto. Elenco restrizioni.

Il super green pass o certificato verde rafforzato sarà obbligatorio quasi ovunque, dagli spostamenti con i mezzi pubblici a i ristoranti all’aperto. Questo è quanto ha deciso il Cdm con il nuovo decreto che entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio. Ridotta anche la capienza degli eventi sportivi all’aperto e al chiuso.

Nuovo decreto 30 dicembre elenco restrizioni

La variante Omicron non ha risparmiato l’Italia che ha sfiorato il record dei casi positivi. Questo ha portato il Cdm a varare nuove restrizioni per i no vax. Quindi in Italia da gennaio cambiano le regole con nuove restrizioni. Di seguito l’elenco dei divieti per chi ha fatto il vaccino.

Green pass rafforzato per tutti i mezzi pubblici, dal bus alla metro fino ai treni. Quindi gli spostamenti regionali sono consentiti solo se si è il possesso del mega pass

Niente alberghi e strutture ricettive per chi non è vaccinato



Obbligo del super pass per partecipare feste, matrimoni e tutte le cerimonie civili o religiose



L’ingresso a sagre e fiere centri congressi è vietato in assenza del certificato verde rafforzato

Niente più ristoranti all’aperto per i non vaccinati



Vietati anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;



No alle piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche se si trovano all’aperto



Stop ai centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il super green pass si può avere solo dopo il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione da dall’infezione Covid-19 da non oltre sei mesi

Capienza stadi

Vista l’emergenza in corso anche la capienza degli stadi e degli eventi sportivi al chiuso viene ridotta al 50% e al 35%. Insomma si torna indietro. Ricordiamo che solo chi ha il certificato verde può andare allo stadio e con l’obbligo di indossare la mascherina.

Queste per ora sono le prime regole e divieti per i no vax,ma il governo è pronto a mettere l’obbligo vaccinale per i lavoratori pubblici e privati. Per ora l’argomento è stato solo rimandato.