Dopo la terza dose arriva un nuovo green pass? FAQ Governo

Green pass nuovo dopo la terza dose del vaccino? Quando arriva e come si scarica il nuovo certificato verde. Domande e risposte.

Dopo la terza dose arriva un green pass nuovo? Il super green pass arriva dopo la terza dose di vaccino e come scaricarlo? Queste alcune delle domande a cui proviamo a dare risposta qui di seguito, basandoci sulle Faq pubblicate sul sito internet del governo.

Arriva un nuovo green pass dopo la terza dose?

La risposta è si. Infatti, dopo aver ricevuto la terza dose del vaccino, di solito già dal giorno seguente, riceverete un’e-mail (all’indirizzo che avete indicato in fase di registrazione) che vi confermerà la disponibilità del vostro nuovo certificato verde.

All’interno troverete tutte le informazioni (incluso il codice authcode) per ottenere tramite la procedura online, il nuovo certificato personale. Una volta ottenuto il QR code, potrete esibirlo quando necessario, come già accadeva in precedenza, tramite smartphone o in formato cartaceo dopo averlo stampato.

Come si scarica il super green pass?

Basta andare sul sito internet del governo, in particolare nella sezione denominata “ottieni la certificazione verde Covid-19”. Una volta qui bisogna selezionare e completare tutti i campi obbligatori richiesti, per poi procedere al recupero della certificazione.

Trovare qui di seguito la sezione apposita dal sito del governo, per completare in pochi passaggi l’operazione e scaricare il green pass.

SCARICA QUI LA CERTIFICAZIONE VERDE

Super green pass quanto dura?

La durata del green pass rafforzato al momento è di 9 mesi. Questo significa che una volta ottenuto il nuovo certificato dopo la terza dose, durerà 9 mesi da quel momento.

Quindi per fare un esempio, chi ha ricevuto la terza dose a dicembre 2021, avrà un green pass rafforzato valido fino a settembre 2022. Chi la fa a gennaio fino ad ottobre 2022 e così via. Questo salvo che in futuro non venga cambiata la durata del certificato, ma almeno per ora non ci sono novità al riguardo.

Faq governo green pass rafforzato

Abbiamo visto che dopo la terza dose arriva un nuovo green pass da scaricare, con durata rinnovata. Ma per chiarire ogni altro dubbio sulla nuova certificazione verde, potete consultare la sezione domande e risposte sul sito del governo.

Qui trovate tutte le risposte caso per caso, dalle differenze con il green pass base fino all’uso nei viaggi o nel quotidiano. Vi basta cliccare su quella che vi interessa e il gioco è fatto.

FAQ CERTIFICAZIONE VERDE GOVERNO

Insomma, il green pass rafforzato è ormai necessario per una maggiore sicurezza e per svolgere quasi tutte le azioni. E si rende ancor più necessario nelle regioni in procinto di cambiare colore.

