Super green pass e senza green pass. Regole e divieti

Cosa posso fare senza il green pass e cosa posso fare con il certificato verde rafforzato. Ecco l’elenco di cosa si può fare e cosa non si può fare secondo la circolare del Viminale.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio c’è il super green pass e il green pass base, la differenza tra i due è data dalla vaccinazione. Gli italiani che hanno fatto il vaccino contro il covid beneficiano del super green pass, mentre coloro che non sono vaccinati hanno un cerificato verde a seguito del tampone negativo.

Questo comporta cambiamenti dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Ecco l’elenco e in allegato la circolare del Viminale che chiarisce cosa non si può fare senza green pass oltre a tutti i controlli che ci saranno nel periodo Natalizio.

Cosa posso fare senza il green pass

Gli italiani che non hanno fatto la vaccinazione subiranno dei limiti nella vita sociale, dal giorno 6 dicembre: per andare al teatro, al cinema, agli eventi sportivi, discoteche e per recarsi al bar e ristoranti al chiuso, sarà necessario avere il certificato verde rafforzato. Il tampone non è sufficiente.





Restano comunque una serie di attività che si possono fare se si ha il certificato verde base, ovvero quello ottenuto a seguito di un tampone negativo. Vediamo quali

Senza green pass cosa posso fare

Chi non ha un certificato verde può fare ben poco, solo i bambini di età inferiore ai 12 anni per ora sono esenti dall’obligo del certificato verde, e per le attività culturali

Quindi, per prendere i mezzi pubblici serve il certificato verde ottenibile solo con un tampone negativo, per andare in palestra occorre sempre un green pass base.

Anche per partecipare a matrimoni, battesimi e cerimonie serve il certificato verde. Quindi senza un green pass si può fare ben poco, ad eccezione dei servizi essenziali, come fare la spesa.

Le nuove regole impongono anche multe e sanzioni per chi viola la legge, a iniziare dalla mascherina all’aperto ormai obbligatoria in tutti i luoghi di assembramento nei grandi centri urbani come Roma e Milano.