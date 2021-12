Zona gialla regole, con e senza super green pass

Zona gialla. Cosa si può fare e cosa no con green pass base e super green pass. Bar, spostamenti, mezzi, ecco l’elenco delle attività consentite nelle regioni gialle.

Zona gialla. Sono molte le regioni italiane vicine al passaggio dal bianco al giallo: Lazio (Roma inclusa), Calabria, Veneto, Lombardia, Marche e Liguria, secondo le ultime news. Senza dimenticare che Friuli e Alto Adige sono già in questa fascia.

Quindi nelle prossime settimane mezza Italia potrebbe diventare zona gialla. Per questo vediamo quali sono le regole previste per chi possiede il green pass e chi no con questo colore.

Zona gialla cosa si può fare con e senza green pass

In zona gialla la vita diventa più difficile per chi non ha il super green pass (detto anche rafforzato) o ha solo quello base (riservato dal 6 dicembre a chi non si è vaccinato, ma si sottopone a tampone). Ecco alcune domande e risposte (tratte direttamente dalle FAQ pubblicate sul sito del governo) per chiarire ogni dubbio al riguardo.

Si può andare al bancone del bar senza green pass?

In zona bianca e gialla si può andare a prendere un caffè al bancone del bar, anche senza green pass. Ci si può anche sedere ad un tavolo, ma solo all’aperto. I Tavoli di bar e ristoranti al chiuso sono riservati ai soli possessori di super green pass, con qualsiasi colore. In arancione invece bar e ristoranti sono vietati ai no vax, in qualsiasi forma.

Zona gialla, regole spostamenti in macchina

Con un mezzo proprio, come ad esempio la macchina, ci si potrà spostare sempre nel proprio comune. Per gli spostamenti in un’altra regione, in zona bianca o gialla, sono possibili anche per chi non possiede il green pass. Mentre in arancione, potrà uscire di regione con mezzo proprio solo chi possiede il certificato verde. Senza si potrà lasciare la regione solo per motivi di lavoro, necessità o salute.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici di linea, dagli aerei agli autobus fino ai treni, non sarà possibile utilizzarli per chi non possiede il green pass, neppure in zona bianca.

Lista attività consentite con e senza green pass pdf

Abbiamo visto alcune delle regole applicate nelle regioni in zona gialla, soprattutto per chi non ha il green pass.

Ma per una maggiore completezza trovate qui di seguito la tabella del governo, in formato pdf da scaricare, con tutte le attività consentite e non. Qui è riportato ogni singolo caso, a seconda del colore della propria regione e dal possesso o meno del certificato base o rafforzato.

Queste le regole in zona gialla (e nelle altre) per chi ha il green pass rafforzato e chi no. Visto che i contagi e i ricoveri da covid continuano a crescere, tante regioni presto entreranno in questa fascia, che per i non vaccinati significa maggiori restrizioni, in alcuni casi significative.

