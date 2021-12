Obbligo green pass lavoro, fino a quando serve il certificato verde

L’obbligo del green pass sul lavoro può durare a lungo, anzi è possibile che per i lavoratori del pubblico e privato il vaccino diventi obbligatorio. Ultime news green pass e vaccino

L’obbligo del green pass sul lavoro dipende dall’andamento della pandemia nel nostro paese. Ma le regioni, la Confindustria e il Ministro Brunetta sono favorevoli al certificato verde rafforzato per tutte le categorie dei lavoratori. Ecco le ultime news al riguardo

Obbligo green pass lavoro fino a quando?

Molti lavoratori che non si sono vaccinati e sono costretti a fare i tamponi potrebbero essere obbligati a fare il vaccino anti Covid. Questo è quanto emerge dalle ultime notizie riportate da Ansa news.

Attualmente l’obbligo vaccinale comprende tre categorie di lavoratori:

Sanitari

Insegnanti

Forze dell’ordine

L’attuale situazione dei contagi Covid in Italia dovuti alla variante Omicron, potrebbe cambiare le regole attuali e imporre l’obbligo vaccinale a tutte le categorie dei lavoratori, dalla pubblica amministrazione per arrivare agli autonomi. A chiedere di cambiare le regole sono alcuni governatori di regione come ad esempio il Presidente della Toscana Giani, ma anche il ministro del lavoro e naturalmente la Confindustria.

A chi serve il super Green pass

Il certificato verde per andare al lavoro serve anche a tutti coloro che hanno completato la vaccinazione inclusa la terza dose. Quindi, riassumendo oggi, per la maggior parte delle lavoratrici e lavoratori avere il certificato verde è obbligatorio.

Oltre alle attività lavorative il certificato verde ottenuto tramite la vaccinazione è utile anche per andare al ristorante, dal 23 dicembre infatti il tampone non è più sufficiente anche per andare al bar.

Quindi tornando alla domanda su fino a quando ci sarà l’obbligo del green pass sul lavoro, questo come abbiamo detto è legato solo ed esclusivamente al numero di contagi Covid in Italia e che ad oggi è abbastanza alto.

Insomma il green pass è destinato a restare, solo quando finirà la pandemia forse potremmo fare a meno dei mega o super green pass. Ma ad oggi nessuno al mondo può dire quando usciremo dalla fase pandemica.