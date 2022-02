Green pass dopo il 31 marzo. Dove serve e dove no

Green pass, da marzo non serve più per alcune attività. Ecco quando viene tolto e dove. Elenco e ultime news su certificato verde e restrizioni.

Green pass, dopo il 31 marzo il governo vuole gradualmente eliminare l’uso del certificato verde e garantire un ritorno in sicurezza verso la normalità. Tuttavia secondo le ultime news, in alcuni casi l’obbligo di esibire il green pass potrebbe essere abolito (specie all’aperto) già nel mese di marzo 2022.

Facciamo allora il punto della situazione: dove e da quando non servirà più il green pass, ma anche dove resterà obbligatorio.

VEDI ANCHE: QUANDO TOGLIERANNO IL GREEN PASS IN ITALIA DATE

Green pass dove non servirà più e da quando

Dopo la cancellazione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, scattato dall’11 febbraio, sono in arrivo ulteriori allentamenti delle restrizioni. Il governo infatti, se la curva dei contagi dovesse continuare a scendere come nelle ultime settimane, prevede di eliminare l’obbligo del green pass rafforzato già da marzo.

In particolare il certificato potrebbe essere tolto prima del 31 marzo per le attività dove è previsto all’aperto. Ad esempio ristoranti, bar, stadi, centri sportivi e piscine all’aperto. Ma anche per le attività dove attualmente si entra solo con il green pass base, ovvero negozi, banche e uffici postali.

Solo dopo il 31 marzo invece, con l’eventuale fine dello stato di emergenza, l’obbligo del certificato verde rafforzato potrebbe saltare anche nei luoghi al chiuso. A partire ad esempio da cinema, teatri, musei o mezzi di trasporto locali. L’obbligo di super green pass per il lavoro dovrebbe invece restare ancora per diversi mesi, ovvero fino a giugno.

Cosa si può fare da marzo senza green pass: elenco

Quindi ricapitolando, ecco dove serve e dove no il green pass da marzo a giugno 2022, secondo le ultimissime:

In ristoranti, bar, stadi, calcetto, piscine e centri sportivi tutti all’aperto, probabilmente non servirà più il green pass prima del 31 marzo.

Anche nei luoghi al chiuso come: bar, ristoranti, cinema, teatri e mezzi di trasporto pubblico locale, il green pass potrebbe non servire più dopo il 31 marzo. Resta invece l’obbligo per i mezzi a lunga percorrenza.

Nessuna abolizione, invece, dell’obbligo di certificato verde sul posto di lavoro, almeno fino al 15 giungo 2022, stando alle ultime notizie.

Dal 10 marzo 2022 inoltre si potrà tornare a fare visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno.

Green pass fino a quando

Abbiamo visto le intenzioni del governo, di allentare le restrizioni, a partire dal mese di marzo in poi. In sintesi, il green pass non servirà più prima per le attività all’aperto e solo successivamente anche per quelle al chiuso. Per poi arrivare gradualmente alla cancellazione del certificato anche sul luogo di lavoro.

Ovviamente però perché questo possa accadere sarà necessario tenere sotto controlli i contagi da covid-19 nei prossimi mesi. Ma le premesse per un graduale ritorno alla normalità ci sono.

VEDI ANCHE: