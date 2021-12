Green Pass, Mario Draghi e Måneskin i più cercati online. La Ferragni non è la vip più cercata.

Ricerche 2021, i dati di Semrush. Ecco cos’hanno cercato di più gli italiani e le italiane durante l’anno. Raiplay è più cercata di Netflix.

Un anno particolare, il 2021, almeno quanto il 2020. Ma cos’hanno cercato gli italiani? Le persone passano sempre più tempo online e le ricerche sono milioni. Semrush, servizio che monitora la visibilità online e i volumi delle ricerche. Ci sono alcune sorprese. Ad esempio, Chiara Ferragni non è la celebrità più cercata in Italia.

Il più cercato in assoluto è Can Yaman, ex di Diletta Leotta. Al secondo posto proprio la conduttrice televisiva. Dunque la coppia Leotta-Yaman batte i Ferragnez.

Chiara Ferragni la troviamo solo al terzo posto, con 554mila digitazione mensili, seguita ovviamente da Fedez.

A livello mondiale invece i BTS, la boyband sudcoreana, batte tutti e conquista il primo posto. A seguire Cristiano Ronaldo, Elon Musk e Ariana Grande.

Politici più cercati in Italia nel 2021: Conte è sparito, Draghi il più cercato

Restando in tema personaggi, sono senza dubbio molto interessanti i dati per quanto riguarda la politica. Giuseppe Conte, “uomo del momento” per diversi anni, è praticamente scomparso dalle ricerche, calate dell’87% nel 2021. Di conseguenza è salito invece moltissimo l’interesse per l’attuale premier, ovvero Mario Draghi, il politico italiano più cliccato in Italia e all’estero.

Ogni mese, solo in Italia, ci sono 504mila ricerche su Mario Draghi – e quando è stato nominato presidente del consiglio, in febbraio, si è arrivati addirittura a 3milioni e 350mila.

Draghi risulta tra i più cercati anche a livello mondiale: è in posizione numero quattordici, addirittura superando il Papa. Il politico italiano che ha avuto il maggior aumento di ricerche online nel 2021 però è Enrico Letta. Parliamo di aumento in percentuale, i volumi restano imparagonabili a quelli di Madio Draghi.

Musica: Måneskin, Sangiovanni e Fedez in Italia. Kanye West nel mondo

Nella musica c’è un vincitore, o meglio, dei vincitori: i Måneskin. Nel settore musica della classifica sulla popolarità online risultano i più cercati in assoluto, con una media di 842mila volte al mese e un aumento del 810% rispetto al 2020. Ciò significa che il 2021 è stato l’anno dell’esplosione definitiva per il gruppo, in Italia e non solo.

Molto cercato anche Sangiovanni, il giovanissimo cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi è stato tra i più cercati soprattutto in seguito alla hit Malibù, quando ha raggiunto 1 milione di clic un un mese sui motori di ricerca. Era una novità per molti e dunque era cercatissimo.

Al terzo posto abbiamo Fedez, stabilmente molto cercato così come nel 2020.

A livello mondiale invece gli album più di tendenza del 2021 sono stati “Donda” di Kanye West, cercatissimo, a seguire Lil Nas X con “Montero”, Billie Eilish con “Happier Than Ever”. E poi, ancora, Lorde con “Solar Power”, Olivia Rodrigo con “Sour, il ritorno degli Abba “Voyage”, e Taylor Swift con ben due album.

Il servizio di streaming più cercato in Italia? E’ Raiplay. A livello mondiale Netflix batte Prime

Una sorpresa invece nel settore streaming online. La piattaforma più cercata in assoluto non è Netflix, ma Raiplay, con ben 4 milioni e 651mila ricerche al mese. Netflix è seconda di poco, ma comunque seconda. A livello mondiale invece resta prima, seguita da Prime Video.

Non ci sono dubbi invece sulle serie tv, al primo posto c’è quella che è stata la serie tv del momento e la serie tv dell’anno: Squid Game. La serie coreana è stata cercata 823mila volte a settembre, quando è uscita, e 4 milioni di volte in ottobre, quanto tutti – letteralmente tutti – ne parlavano. Squid Game è al primo posto anche nella classifica mondiale delle serie tv più cercate online.

Seguono Grey’s Anatomy e poi Strappare lungo i bordi, la serie del fumettista Zerocalcare. Netflix l’ha dichiarata “la serie più vista in Italia”, di sicuro la stima delle ricerche online nel mese di novembre parlano di 810mila ricerche. Dunque, moltissime.

Black Widow, Dune e 007 No Time to Die invece i tre film più cercati al mondo nel 2021.

Sport: Federico Chiesa, Jorginho, Federica Pellegrini e Valentino Rossi

Venendo allo sport, nel 2021 ci sono stati gli europei (rimandati l’anno prima) e dunque la ricerche principali in campo sportivo sono focalizzate su questo. I calciatori più cercati? Federico Chiesa, ben 290mila ricerche al mee, e Jorginho, cercato in media 241mila volte ogni mese. Jorginho è il giocatore con l’aumento maggiore di interesse, ben +643% rispetto all’anno precedente.

Tra gli atleti italiani la più cercata in assoluto nel web è Federica Pellegrini. A seguire Gianmarco Tamberi e al terzo posto il velocista Filippo Tortu.

Marcel Jacobs, oro olimpico a Tokyo nella 4×100 e nei 100 metri, invece risulta quello con l’aumento maggiore di popolarità. Passato da sconosciuto a sportivo popolare, l’aumento nelle ricerche è addirittura del 6233%!

Molto cercato, in seguito all’annuncio del suo ritiro, un campione del motociclismo come il mitico Valentino Rossi. Tra i più cercati online in Italia con una media di ben 456mila ricerche al mese.

Attualità: tutto il mondo cerca online informazioni sul covid. In Italia si è cercato soprattutto il green pass

Infine, venendo all’attualità, vivendo in un’epoca di pandemia le ricerche maggiori non potevano che essere sul Covid e in particolare sul green pass. Il certificato verde è in assoluto il più cercato nel 2021, con una media di quasi 2milioni di ricerche al mese. Nel giugno 2021 ha superato addirittura i 6 milioni di ricerche online. Ma in tutto il mondo, in generale, le ricerche maggiori sono proprio quelle legate alla pandemia e nel 2021, in particolare, alle vaccinazioni.

Questi i dati della popolarità online di certi temi e personaggi secondo Semrush, indicativi per capire qual è l’interesse degli italiani e delle italiane. Di seguito l’infografica riassuntiva di Semrush per quanto riguarda il 2021 a livello globale.