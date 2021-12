Raiplay film e serie Tv da vedere. Inverno 2022

Raiplay. Dalle serie televisive ai film di Natale, fino ai programmi Tv. Ecco cosa c’è da vedere a in diretta sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

Raiplay. La programmazione Tv sui canali Rai è ricca nei mesi di dicembre e gennaio, specie per il ritorno di alcune fiction amatissime, ma non mancano film e programmi di intrattenimento. Vediamo nel dettaglio cosa c’è da vedere durante l’inverno 2022 sui canali Rai e su Raiplay.

Che fiction ci sono su Raiplay?

Sulla piattaforma streaming Rai ci sono tutte le serie Tv più famose trasmesse in diretta, capaci di catturare sempre l’attenzione del pubblico. Ecco quelle da non perdere a dicembre 2021 e gennaio 2022 (che potete guardare anche in streaming su Raiplay) e di cosa parlano.

Doc 2 quando va in onda

La fiction Doc – nelle tue mani, con protagonista l’attore Luca Argentero nei panni di un dottore che tenta di recuperare la memoria, tornerà presto in onda. La Rai ha svelato che la serie verrà trasmessa in prima serata di giovedì a partire da gennaio 2022. Secondo le ultime news, potrebbe essere il 13 gennaio la data di inizio dei nuovi episodi, ma non c’è ancora l’ufficialità. In ogni caso le avventure del medical drama torneranno, anche su Raiplay, dove sarà possibile rivedere anche gli episodi della prima stagione.

Quando esce la seconda serie Mina settembre?

La seconda stagione della fiction con protagonista Serena Rossi, nei panni di un’intraprendente donna, ci sarà. Al momento la Rai non ha ancora reso noto la data esatta di uscita, ma i nuovi episodi saranno trasmessi nel 2022, molto probabilmente nei primi mesi dell’anno. Nel frattempo, potete rinfrescarvi la memoria con gli episodi della prima stagione su Raiplay.

Fiction Rai del momento

In attesa di queste nuove uscite, sono già in onda alcuni telefilm che stanno riscuotendo grande successo e che potete recuperare in streaming se non le avete ancora visti. Si tratta di:

Un professore, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann in onda ogni giovedì su Rai 1 fino al 16 dicembre 2021 e disponibile in streaming su Raiplay.

la fiction con protagonista Alessandro Gassmann in onda ogni giovedì su Rai 1 fino al 16 dicembre 2021 e disponibile in streaming su Raiplay. Mare Fuori , la seconda stagione della fiction in onda su Rai 2 ogni mercoledì fino al 22 dicembre e presente nel catalogo Raiplay.

, la seconda stagione della fiction in onda su Rai 2 ogni mercoledì fino al 22 dicembre e presente nel catalogo Raiplay. Blanca, il telefilm che racconta le vicende di una giovane sovrintendente di polizia cieca, in onda su Rai 1 tutti i lunedì, fino al 27 dicembre 2021.

Raiplay film gratis in streaming

Nella piattaforma Rai oltre alle serie Tv ci sono tantissimi film da vedere. Come riporta Semrush, Raiplay è la più cercata in assoluto sui motori di ricerca con 4 milioni e 651 mila ricerche al mese, meglio di Netflix (seconda con 4 milioni e 253 mila).

Vediamo allora una breve lista di film da non perdere e fra i più visti in assoluto su questa piattaforma:

Il peccato – il furore di Michelangelo, disponibile in prima visione

Tutto il mio folle amore

Above Suspicion

La profezia dell’armadillo

Uomini d’oro.

Senza dimenticare il film Rai di Natale animati. Come Cenerentola, in onda il 27 dicembre su Rai 1 o gli Aristogatti su Rai 2 il 31 dicembre per fare degli esempi.

Programmi Tv Rai inverno 2022

Infine, ci sono nel palinsesto Rai ci sono tanti programmi Tv, amati dal pubblico, anch’essi disponibili per lo streaming. Stiamo parlando ad esempio di:

Che tempo che fa , condotto da Fabio Fazio, in onda tutte le domenica su 3 fino al 19 dicembre, per poi riprendere il 9 gennaio 2022.

, condotto da Fabio Fazio, in onda tutte le domenica su 3 fino al 19 dicembre, per poi riprendere il 9 gennaio 2022. Un’ora sola vi vorrei, lo show del comico Enrico Brignano, in onda dal 28 dicembre su Rai 2.

lo show del comico Enrico Brignano, in onda dal 28 dicembre su Rai 2. Meraviglie, condotto da Alberto Angela e onda ogni martedì su Rai 1 a partire dal 28 dicembre.

Insomma, come visto il palinsesto Rai è ricchissimo fra dicembre 2021 e gennaio 2022. Oltre alle fiction più famose, ci sono tanti film e programmi da non vedere in diretta Tv o se preferite in streaming gratuito su Raiplay, in qualsiasi momento.

