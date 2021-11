Disney plus film e serie da vedere | dicembre e Natale 2021

Disney plus catalogo dicembre 2021. Serie Tv e film da vedere a Natale in streaming su Disney +. Calendario nuove uscite e trame.

Disney plus, il mese di dicembre con l’arrivo delle festività natalizie è ideale per godersi momenti di svago con un film o una serie televisiva. La piattaforma streaming di Dsney + ha tutto quello che vi serve per farlo, viste le tante nuove uscite originali in arrivo nel catalogo di dicembre, inclusi i titoli di Natale. Vediamo quali sono e di cosa parlano.

Serie Tv dicembre 2021 in uscita su Disney plus

Vida Perfecta

Telefilm che racconta la vita frenetica di tre donne trentenni (Maria, Esther e Cristina) alle prese con gioie e paure della loro vite. Seppur molto diverse fra loro sono accomunate dal bisogno di non rinunciare ai propri sogni e bisogni. La prima stagione è disponibile in streaming dall’8 dicembre 2021.

The Wonder Years

Titolo ambientato a fine anni 60 in America, che propone le vicende di una famiglia di classe media di colore, raccontata tramite le emozioni del dodicenne protagonista. Gli episodi di questa sitcom sono in uscita sulla piattaforma a partire dal 22 dicembre.

The book of Boba Fett

Un’avventura nel mondo di Star Wars proprio durante le feste natalizie. Esattamente dal 29 dicembre, quando saranno disponibili su Disney + gli episodi che raccontano la storia del cacciatore di taglie Boba Fett e della mercenaria Fennec Shand, che dovranno farsi strada nel crimine della galassia.

Infine, le altre fiction in uscita su Disney plus sono:

The big Leap – Un’altra opportunità , con gli episodi disponibili dal 1 dicembre

, con gli episodi disponibili dal 1 dicembre L’uomo di casa , in catalogo sempre dal primo dicembre

, in catalogo sempre dal primo dicembre Benvenuto sulla terra , serie documentario sull’esplorazione disponibile dall’8 dicembre

, serie documentario sull’esplorazione disponibile dall’8 dicembre Harrow, con le prime 3 stagioni complete da guardare dall’8 dicembre in poi

con le prime 3 stagioni complete da guardare dall’8 dicembre in poi Foodtastic, serie show in uscita dal 15 dicembre.

Nuovi film su Disney plus a dicembre

Se invece di una fiction siete alla ricerca di un film, ecco i nuovi titoli in uscita a dicembre.

The Last Duel

Film drammatico, firmato dal regista Ridley Scott e con protagonista Matt Damon. L’ambientazione è quella della Francia del XIV secolo e si basa su fatti reali. La trama racconta di duelli all’ultimo sangue per prendere il potere nella società dell’epoca. Film da vedere dal primo dicembre su Disney plus.

Ron un amico fuori programma

Movie animato di 20th Century Studios, disponibile dal 15 dicembre sulla piattaforma Disney +. Racconta la storia di un adolescente e di un robot, che dovrebbe essere il suo migliore amico. I due si lanciano un in divertente viaggio in cui faranno incontri incredibili.

Questi gli altri titoli in arrivo su Disney:

Diario di una schiappa , film animato in uscita il 3 dicembre

, film animato in uscita il 3 dicembre The Rescue il salvataggio dei ragazzi, film documentario da non perdere in streaming dal 31 dicembre.

Film di Natale 2021 su Disney plus

Veniamo infine al piatto forte di dicembre su Disney plus, vale a dire i film di Natale 2021. Fra grandi classici e nuove proposte, ecco i titoli ideali per vivere l’atmosfera delle feste:

Mamma ho perso l’aereo e il sequel Mamma ho riperso l’aereo

A Christmas Carol

Nightmare before Christmas

Frozen – il regno di Ghiaccio

Frozen 2

Topolino e la magia del Natale.

Questi i grandi classici, ma ci sono anche titoli forse meno noti, ma perfetti per entrare nel clima natalizio, in uscita proprio il giorno della vigilia (24 dicembre) ovvero:

Natale…di nuovo?

Topolino e Minni – il desiderio di Natale.

Queste le novità in arrivo su Disney plus a dicembre. Natale come sempre è ben presente nel catalogo, con i film a tema, ma ci sono tante altre proposte fra Serie Tv e movie che non potete perdervi.

