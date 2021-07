Nuove serie Rai e film per il 2021 e 2022. Ecco le novità della prossima ricca stagione di programmazione Rai.

Si preannuncia una stagione televisiva piena di novità e di piacevoli riconferme per le fiction Rai. L’offerta 2021/2022 è la più ampia e variegata di sempre e certifica la bontà del progetto della Fabbrica delle storie: sono oltre 30 le produzioni Rai presentate che spaziano per i generi più disparati, dalle serie ai film per la tv passando per le docufiction.

Storie di respiro internazionale con grandi interpreti – italiani e non – e un doppio asse tanto caro alla tv di Stato: da un lato la tradizione, con serie affermate di successo, dall’altra la voglia di (r)innovarsi con prodotti originali che strizzano l’occhio al futuro.

Rai 1 Fiction e film autunno 2021

Cuori

Cuori è una serie in otto episodi che racconta le vicende di un gruppo di medici del primo reparto di cardiochirurgia italiano, nella Torino degli anni 60. L’arrivo di una specialista dagli Stati Uniti scombussolerà un ambiente prettamente maschilista…

Fino all’ultimo battito: serie Tv

Anche il medical drama Fino all’ultimo battito tratta le vicende di un cardiochirurgo (Marco Bocci), la cui vita apparentemente perfetta è scossa dalla malattia del figlio: per salvarlo, il medico è disposto a rinnegare se stesso e a scendere a patti col diavolo.

Un professore

Serie televisiva che ci ricorda, dopo oltre un anno in Dad, quanto sia importante la figura degli insegnanti. Alessandro Gassman interpreta Dante, un prof di filosofia fuori dagli schemi che deve risolvere il rapporto conflittuale con il figlio adolescente.

Film biografici: Carla

Film per la tv che ripercorre la vita di Carla Fracci (a cui presta il volto Alessandra Mastronardi), un’artista che ha fatto conoscere la bellezza italiana nel mondo e che soprattutto ha rivoluzionato la figura della donna.

Le montagne del cuore: Docufiction

E’ la storia dell’amore tra Walter Bonatti (Alessio Boni), un giornalista scalatore che ha compiuto grandi imprese sportive, e la famosa attrice Rossana Podestà (Nicole Grimaudo).

Non ti pago

La commedia di Eduardo De Filippo torna in prima serata con il secondo esperimento di tv-teatro di Edoardo De Angelis già regista di Natale in casa Cupiello. Protagonista, ancora una volta, Sergio Castellitto.

I bastardi di Pizzofalcone

Terza stagione per la serie tv ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni. A complicare il lavoro di Lojacono (Alessandro Gassman) e della sua squadra ci si mette l’arrivo del commissario Martini (Maria Vera Ratti)…

Non mi lasciare: genere poliziesco

Miniserie thriller in quattro puntate ambientata a Venezia. Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un’agente di polizia dal passato difficile che si occupa di casi assai delicati: crimini informatici, reati contro l’infanzia e bambini scomparsi.

Sostituto procuratore 2

Un altro attesissimo ritorno è quello di Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni. La seconda stagione delle avventure ambientate a Matera andrà in onda con quattro episodi in autunno e altrettanti nel 2022.

Il paradiso delle signore

E continuiamo con le novità Rai con un’altra conferma. Ricomincia da 500 puntate, con nuove storie e nuovi personaggi il daily drama ambientato nell’Italia degli anni Sessanta. Il giro del mondo in 80 giorni Sotto Natale uscirà una coproduzione internazionale in quattro episodi chiaramente ispirata al capolavoro di Jules Verne che vedrà protagonisti, tra gli altri, David Tennant e Giovanni Scifoni.

Il 2022 di Rai 1

Don Matteo

Immortale. E’ il simbolo della fiction Rai: torna con la tredicesima stagione delle avventure del prete interpretato da Terence Hill. Accanto a lui, come sempre, la Capitana e il Maresciallo per tante nuove indagini, misteri e risate.

Doc 2

Rivedremo Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, protagonista del medical drama di successo Doc – Nelle tue mani. Il Policlinico Ambrosiano viene travolto dall’emergenza Covid-19 e ogni medico verrà messo a dura prova.

Vedi anche: Le canzoni della serie Doc

Mina settembre 2

Nuova stagione anche per Serena Rossi nei panni di Mina Settembre, l’assistente sociale di Napoli che riparte dalla rivelazione della prima stagione: Irene, la sua migliore amica, ha avuto un figlio con suo padre e Mina si ritrova così “zia e sorella”…

Nero a metà terza stagione



Altra conferma per la serie tv, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni della coppia più improbabile del Commissariato di Roma.

L’amica geniale

In tema di continuità tornano anche Màkari, con Claudio Gioè, e soprattutto L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, secondo capitolo della serie evento prodotta in collaborazione con la HBO.

Noi serie Tv



Ispirato alla serie televisiva This is Us, è un drama familiare in sei puntate con Lino Guanciale che racconta la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni.

Infine due nuove produzioni internazionali: Sopravvissuti è un mistery in sei puntate con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Stéfi Celma, mentre Esterno notte (con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo ) fornisce un punto di vista inedito sul rapimento di Aldo Moro.

Le fiction 2021 -2022 da vedere su Rai 2

L’ispettore Coliandro

Quattro conferme per le fiction in onda su Rai 2. L’ispettore Coliandro, diretto dai Manetti Bros e Milena Cocozza, torna con quattro episodi e altrettanti casi per il maldestro e testardo poliziotto.

Volevo fare la rockstar

Altrettante le puntate della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, l’originale commedia con Valentina Bellè che interpreta Olivia alle prese con crisi familiari, di coppia e lavorative nell’Italia del Nord-Est.

Mare fuori

Stagione numero 2 pure per Mare fuori, che in sei puntate continuerà il suo racconto della realtà vissuta all’interno di un istituto penale minorile. Ogni detenuto farà i conti con la famiglia d’origine e sarà chiamato a compiere scelte difficili per il proprio futuro.

Il cacciatore

Francesco Montanari torna per la terza volta a vestire i panni del procuratore antimafia Saverio Barone ne Il cacciatore. Il mafioso Vito Vitale ha giurato di ucciderlo, ma il PM è sulle tracce di Provenzano e non può fermarsi proprio ora.

Rai 3 programmazione 2021 -22

Nel segno della continuità, Rai 3 si prepara alla stagione numero 25 di Un posto al sole, una delle produzioni più longeve della nostra televisione che porta romanticismo, commedia e drama nella Napoli corale dei giorni nostri.

RaiPlay, tutte le novità

Eccoci infine a Rai Play, la piattaforma digitale di streaming su cui debutteranno due serie comedy originali: #lepiùbellefrasidiosho (con Neri Marcorè) chiaramente ispirata alla pagina fenomeno del web, e Bangla – La serie, tratta dal film evento del 2019.

