Rai ragazzi: le novità Rai per bambini e ragazzi per il 2021 e 2022. Tra i canali tv e Raiplay, c’è davvero di tutto.

Se hai figli piccoli puoi stare tranquilla: il palinsesto di Rai Ragazzi da poco presentato promette ore e ore di intrattenimento per i più giovani nel segno del divertimento, dell’informazione e dell’educazione.

Dopo quasi un anno e mezzo chiusi in casa i ragazzi hanno sviluppato un nuovo tipo di rapporto con la televisione e in tal senso i programmi Rai sono decisamente al passo coi tempi: dalle serie tv ai cartoni animati, dagli show in lingua originale all’offerta streaming di Rai Play c’è davvero l’imbarazzo della scelta per passare (tutti insieme) un po’ di tempo sul divano!

L’offerta televisiva made in Italy di Rai Yoyo

Carico anche di nuove responsabilità educative, il canale per bambini più seguito in Italia ha accettato la sfida e ha ampliato la propria offerta con tanti nuovi programmi Rai per ragazzi volti a stimolare l’apprendimento, la socialità e la creatività.

Il cartone Nina e Olga, per esempio, è tratto dalla collana di libri “La nuvola Olga” di Nicoletta Costa e racconta le avventure di Nina, una bimba ribelle e sognatrice che ama la natura e giocare con la nuvola Olga.

Il cartoon italo-francese Alice & Lewis è chiaramente ispirato al capolavoro di Lewis Carroll: ogni episodio vedrà la piccola Alice alle prese con un problema “reale” che affronterà insieme al (bian)coniglio Lewis.

Restiamo in ambito letterario per ben due produzioni ambientate nel mondo di Collodi: Il villaggio incantato di Pinocchio promette un sacco di risate, mentre Pinocchio & Friends, ideato da Iginio Straffi, è dedicato ai giovanissimi e strizza l’occhio a Toy Story.

Tra inclusione e apprendimento, dallo Studio Bozzetto arriva la serie animata Gli Acchiappagiochi: cinque amici viaggiano nello spazio per imparare i giochi preferiti dai bambini degli altri pianeti e creare una “guida galattica dei giochi”.

Trai i programmi Rai per bambini della stagione 2021/2022 non possono poi mancare alcuni grandi classici di Rai Yoyo. Carolina e Topo Tip torneranno con due show distinti: Carolina e Topo Tip – Balla con me (16 baby dance disponibili anche su Rai Play) e Carolina e Topo Tip – Mi leggi una storia?, con le avventure tratte dai libri di Topo Tip.

Altri ritorni graditi sono quelli di Topo Gigio, Le storie di Lùpin, i Mini Cuccioli a scuola e dello Zecchino D’Oro: a cui Rai Yoyo dedicherà uno speciale presentati dai 44 Gatti nel quale le canzoni diventeranno clip animate.

Rivedremo anche gli amati Barbapapà, una grande famiglia felice con tanti nuovi episodi e due nuovi cartoon prodotti in Italia: Summer & Todd

L’allegra fattoria, che avvicinerà i più piccoli alla vita di campagna, e Nefertina sul Nilo, dove gli spettatori impareranno insieme alla protagonista, una scriba dell’antico Egitto.

Su Rai Yoyo i cartoon più amati tra conferme e novità

Se te lo stai chiedendo la risposta è sì: nell’offerta Rai per ragazzi della stagione 2021/2022 ci sono anche Peppa Pig e Masha e Orso. Peppa torna con gli episodi inediti la stagione 9, così come Masha si rivede (in HD) con la quinta stagione.

Non possono mancare neppure Bing, il titolo kids più visto in assoluto su Rai Play con protagonista il simpatico coniglietto nero, e Le avventure di Paddington.

La novità più interessante è la serie animata Bluey, che vede protagonista una cagnolina e sua sorella che aiutano la famiglia “umana” nella vita di tutti i giorni. Un cartone educativo e di formazione, non a caso vincitore di svariati premi internazionali.

Rai ragazzi e Disney

Per un altro anno prosegue inoltre la collaborazione con Disney: sui canali Rai si potranno quindi continuare a seguire in chiaro gli show più amati come Winnie The Pooh, TOTS – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli, Mira Royal Detective, Topolino e gli amici del Rally e Puppy Dog Pals.

C’è grande attesa per il tradizionale appuntamento del sabato sera con il “cinema dei piccoli”, in particolare per La chiocciolina e la balena, film di animazione nominato agli ultimi Oscar.

Fiction e programmi Rai per bambini e ragazzi

Non ci sono solo cartoni animati nella prossima stagione televisiva per ragazzi della Rai, ma anche show e serie tv. Kapuf – Piccolo mostro è la prima fiction italiana per bambini ed è stato realizzata con una tecnologia unica nel suo genere che permette di registrare simultaneamente attori in carne e ossa e animazioni in CGI.

A novembre debutta lo show per i più piccoli Calzino: destinato alla fascia 3-5 anni, in ogni episodio il conduttore interagirà con il pupazzo Calzino proponendo diverse attività di soft learning da replicare a casa.

In Pianeta Storie rivedremo finalmente il pubblico in studio: otto bambini terranno compagnia a Enrico Dusio e immagineranno con lui le storie più disparate ispirandosi a dei libri illustrati.

Una piacevole conferma è La posta di Yoyo, condotto da Carolina Benvenga, Lallo e Lorenzo Brachetti rigorosamente in diretta per permettere l’interazione con il pubblico via telefono e WhatsApp.

Immancabile, a dicembre, Natale con Yoyo, con Andrea Beltramo e Laura Carusino intenti a imbastire il più grande show natalizio di sempre ma costretti a fare i conti con la fastidiosa Laurette (Laura Carusino).

C’è spazio anche per l’arte grazie a Oreste che storia, il programma in cui Oreste Castagna immagina ogni giorno un fumetto nuovo con l’aiuto delle creature magiche Mat e Tita.

Imparare le lingue con i programmi Rai per ragazzi

Come sempre la Rai dedica grande attenzione all’apprendimento dell’inglese, proponendo sia i programmi più amati con la doppia lingua (per esempio il già citato Peppa Pig) che produzioni ad hoc per imparare divertendosi.

Fumbleland è una serie in cui gli errori più comuni di spelling “prendono vita” e diventano protagonisti di incredibili avventure, mentre Nursery Rhymes è una sorta di spin-off di Masha e Orso in cui la protagonista canta i brani per bambini più famosi della tradizione anglosassone.

Non mancheranno neppure le nuove puntate di Pocoyo, la serie animata in 3D in cui il protagonista, esplorando il mondo, insegna ai più piccoli le parole di uso comune.

Per i più “grandicelli” c’è Rai Gulp

Se Rai Yoyo è pensato per i giovanissimi, la fascia 8-14 anni è il target di Rai Gulp, sempre più proiettato a una comunicazione diretta con il pubblico anche attraverso i social e Rai Play.

Comunità e condivisione: è questo il senso di #Explorers Community, che sull’onda del successo durante la pandemia del magazine #Explorers ripropone ogni volta un “testimonial” nuovo che racconta qualcosa di sé.

I ragazzi sono protagonisti anche di Green Meteo, nel quale un gruppo di baby ricercatori si occupa non solo delle previsioni per il weekend, ma anche di ambiente ed ecosostenibilità.

Ricchissimo il programma anche per quanto riguarda cartoni animati e film. Rivedremo quasi tutte le serie tv per ragazzi più famose, da Capitan Mutanda a Baby Boss di nuovo in affari passando per Kung Fu Panda – Le zampe del destino.

Senza dimenticare alcuni “must” firmati Disney come la serie Ducktales, Le avventure di Rapunzel o i supereroi del mondo Marvel (Spiderman Maximum Venom).

I riflettori però sono tutti puntati sull’ambiziosa Lost in Oz. Ispirata alla favola del Mago di Oz, in questa serie animata che debutta in chiaro troveremo Dorothy e i suoi amici ma con una rilettura in chiave moderna.

Anche per quanto riguarda film e serie in live action c’è solo l’imbarazzo della scelta, dalla terza stagione di Cercami a Parigi alla novità, tutta italiana, chiamata Halloweird nella quale quattro “sfigati” di terza media si trasformano nei mostri che impersonavano ad Halloween.

Il tema della magia pervade anche Buck: Elias è un adolescente chiuso che si rifugia nei videogiochi finché il suo eroe, Capitan Buck, esce dalla console e prende vita davanti a lui…

Da un adolescente a un’altra: nel Diario di Esther la protagonista racconta se stessa, e le difficoltà che affronta una ragazzina come lei tra scuola, amici e famiglia, attraverso delle brevi pillole animate.

Episodi inediti anche per le produzioni Disney A casa di Raven e Coop & Cami a voi la scelta e per la serie “crime” Grani di Pepe, nominata agli Emmy Kids Awards.

A grande richiesta rivedremo su Rai Gulp anche due piacevoli sorprese dell’anno scorso: la sit-com Radio Teen e Marta & Eva, serie sull’amicizia di due ragazze che stanno scoprendo le prime passioni e i primi amori.

Spazio poi all’educazione e ai documentari con Vet Academy, nel quale il dottor Renato Assin mostra a quattro apprendisti veterinari come prendersi cura degli animali domestici ed esotici, e con Animali in città, condotto dalla giornalista Jenny Pacini che ci mostrerà quanto “wild” può essere l’ambiente in cui viviamo.

Chiudiamo con la 19enne aspirante astronauta che torna con un altro programma di divulgazione “spaziale”, From the Pale Blue Dot, nel quale mostrerà le meraviglie del sistema solare con ospiti illustri e simulazioni spettacolari.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero tanta e ancora una volta Rai Ragazzi si conferma in prima linea nell’edutainment dei più giovani, anche per la stagione 2021-2022.

