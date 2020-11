Canzoni Doc nelle tue mani: ecco quali sono, cantate da Nico Siciliano.

La serie tv di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani” si è rivelata un grande successo. Il protagonista, il dottor Andrea Fanti interpretato da un bravissimo Luca Argentero, ha appassionato milioni di italiani e italiane. La serie è ben fatta, e uno degli ingredienti fondamentali sono le canzoni. Approfondiamo dunque la colonna sonora di Doc proprio attraverso le sue canzoni, cantate dal siciliano Nico Bruno e scritte da Tony Brundo.

Canzoni Doc, ecco la colonna sonora

Una delle canzoni più amate della serie è sicuramente “Changed at all”, scritta da Tony Brundo e cantata appunto da Nico Bruno. Viene utilizzata nei momenti più intensi delle puntate. Non l’avete mai sentita o la volete riascoltare? Eccola:

Nico Bruno – Changed at all (di Tony Brundo)

Nico Bruno – Need you right now

Altra canzone molto amata dal pubblico è “Need you right now”, sempre scritta da Tony Brundo e interpretata da Nico Bruno. Anche questo brano è divenuto molto famigliare a chi segue la serie, facendone una delle canzoni del momento in Italia. La potete ascoltare qua:

Nico Bruno – I’ll find you in the dark

Ma la canzone di Doc – Nelle tue mani forse più amata dal pubblico è “I’ll find you in the dark”, ovvero “ti troverò nell’oscurità”. L’autore ha parlato così della canzone: “Ho scritto di me, delle mie paure, delle cose perse e di quelle ritrovate, dei ricordi e degli amori, proprio come il protagonista interpretato da Luca Argentero che ha perso tutto”. La canzone viene usata in alcuni dei momenti più intensi della fiction.

Quest’ultima è attualmente la più ascoltata su Youtube, dove riceve molti apprezzamenti dai fan della serie e non solo. Il testo colpisce ma è soprattutto la voce e l’interpretazione del musicista siciliano Nico Bruno a renderla una perla capace di emozionare.

Chi è Nico Bruno, la voce di Doc – Nelle tue mani

Nico Bruno è un giovane cantante siciliano già noto per alcune sue collaborazioni con la Rai. Nel 2011 partecipò a “Ti lascio una canzone” cantando “Un amore così grande”. Ma non è la prima volta che il cantante presta la sua voce a una serie Rai: era già successo con “Non dirlo al mio capo 2”. Il successo ottenuto con le tre canzoni di Doc non è però paragonabile.

E’ possibile seguire il giovane musicista su Instagram: https://www.instagram.com/nico_bbrown/

Doc – Nelle tue mani, un successo televisivo e musicale

La serie tv Doc – Nelle tue mani va in onda con grande successo su Rai 1. La storia, che vede protagonista un bravissimo Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, ha appassionato milioni di italiani e italiane. E’ una serie ben fatta e ben recitata, questo è indubbio, e uno degli ingredienti del successo sono le canzoni utilizzate in tutte le puntate. La trama è di ambientazione medica ma si tratta anche di una serie romantica.

Prodotta da Rai Fiction e Lux Vide la serie ha come protagonisti, oltre Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino. La regia è di an Maria Michelini. Qua un trailer della serie:

Trama Doc – Nelle tue mani

La trama della serie, in parte ispirata a una storia vera, è appassionante: il dottor Andrea Fanti, interpretato dall’attore Luca Argentero perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. Quello che un tempo era un importante e brillante medico, ora è un paziente senza ricordi: non riconosce le persone a lui care, il mondo intero diventa un mistero. L’unico posto dove si sente a casa è l’ospedale, dove si dimostra sempre un ottimo medico.

