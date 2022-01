Doc – Nelle tue mani 2 quando esce la seconda serie

Doc – Nelle tue mani 2 fiction che vede protagonista Luca Argentero esce a gennaio, ecco le anticipazioni della prima puntata.

Doc 2 è una delle fiction Rai più attese, e con un cast di protagonisti d’eccezione dove spicca Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, e al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. Ecco le anticipazioni sulla seconda serie.

Doc 2 prima puntata

Sarà la prima serie televisiva a racconta, con realismo e speranza, la nuova vita che ci aspetta dopo la pandemia da Sars Cov -2. Tuttavia la prima puntata ci riporta indietro ovvero al momento in cui il protagonista ricorda i suoi trascorsi sentimentali e il reparto di medicina in cui si è pienamente integrato e che è diventato la sua famiglia.

Nella prima puntata però Doc determinato a tenere insieme la sua squadra che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina, che sta per laurearsi, non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre.

In tutto questo un nuovo virus dalla Cina sconvolge i piani di tutti. Quindi la nuova serie parlerà del Covid. Naturalmente ci sono anche nuovi personaggi tra i quali Alice Arcuri nei panni della dottoressa Cecilia Tedeschi e Giulia Buscemi che entra a far parte del cast medico come psicologa

Quando esce Doc 2

La prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani verrà trasmessa giovedì 13 gennaio su Rai1 alle ore 21,25. La serie Tv andrà in onda per 8 serate. Chi non ha visto la prima serie può guardarla su RaiPlay.

