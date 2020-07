Canzoni, le più belle dalle pubblicità e dagli spot del 2020. Playlist per ascoltarle.

Canzoni nelle pubblicità, al giorno d’oggi ricoprono un ruolo fondamentale per renderle riconoscibili e restare imprese nella testa di chi guarda. Oltre a dare brio agli spot, certe canzoni sono talmente legate alle inserzioni pubblicitarie che a volte le scopriamo proprio perché proposte da loro.

In altri casi invece si tratta già di successi affermati che fanno traino al marchio sponsorizzato. Di certo però si tratta di belle canzoni. Per questo abbiamo selezionato per voi quelle che sono le più significative del 2020. Potete ascoltarle qui di seguito grazie ai video tratti direttamente da Youtube. Aggiornato a Luglio 2020.

Canzoni pubblicità. Playlist 2020

1) Wind tre: Essere umani – Marco Mengoni

Il successo di Marco Mengoni ha fatto da colonna sonora alla pubblicità di Wind tre con protagonista Fiorello. In un momento difficile per il nostro paese, per via dell’emergenza covid, una canzone che invita a “credere negli esseri umani” è rincuorante. Il brano poi è davvero molto intenso.

2) Vodafone: Come toghether – The Beatles

Eccoci ad un altro operatore telefonico, sempre fra i più attivi nel panorama pubblicitario italiano, si tratta di Vodafone che ha scelto i Beatles. Più nello specifico il brano “Come togheter”, in versione cover perchè suonata eccezionalmente dai Rockin’1000. La colonna sonora appare azzeccata, visto che si tratta di un brano ricco di energia e capace di coinvolgere chi guarda e ascolta la pubblicità.

3) H&M: L’estasi dell’oro – Ennio Morricone

E’ la colonna sonora utilizzato da H&M, il noto marchio di abbigliamento e della moda. Una scelta che a posteriori può rappresentare un omaggio al maestro della musica italiana recentemente scomparso. Un sottofondo da brivido che mostra ancora una volta la grandezza del compositore.

4) Gilette: Boombastic – Shaggy

Lo storico successo del rapper è il sottofondo inconfondibile della pubblicità del marchio di lamette e prodotti per la rasatura. Il protagonista dello spot è l’ex calciatore Christian Vieri, che ancora una volta rispolvera la frase “shave like a bomber”. La canzone con il suo ritmo inconfondibile e la carica positiva rende lo spot divertente.

5) Alfa Romeo: La vita – Shirley Bassey

Nella pubblicità del noto marchio automobilistico Alfa Romeo, questo brano storico italiano viene proposto come colonna sonora. Lo spot è interpretato dal pilota di Formula 1 ex Ferrari Kimi Raikkonen, mentre guida per le strade del principato di Monaco. Il brano lo accompagna ed esalta la bellezza della macchina.

6) Oreo: Boom Boom Boom – Grace Mesa

Lo spot dei biscotti Oreo limited edition, con protagonista l’influencer Chiara Ferragni, ha come sottofondo questo brano. La canzone non è famosissima di suo, quindi questo probabilmente è uno di quei casi in cui lo spot e il testimonial la fanno conoscere.

7) Ford: Power – Kanye West

La canzone del rapper statunitense è il sottofondo scelto dalla casa automobilistica Ford per proporre i suoi nuovi modelli sul mercato. La canzone rende bene l’idea di un auto sportiva, di carattere e al passo con i tempi.

8) Ikea: Last Chance – CHPTRS

Last chance è il brano di CHPTRS, scelto dall’azienda svedese per il suo spot pubblicitario 2020. Una canzone lenta e soave che però trasmette una tranquillità tipica degli ambienti di casa, che poi è l’intento di Ikea. Se amate rilassarvi godetevi questo pezzo.

9) BMW: Good times – Ghali

Lo spot del marchio automobilistico tedesco è diventato inconfondibile soprattutto grazie alla presenza della canzone di Ghali. Il suo fischio e l’invito a mantenere un mood positivo, unito alla macchina e la bellissima protagonista, creano davvero una “bella atmosfera”.

10) Dior: Porcelain Moby

Lo spot con la bellissima modella brasiliana Gisele Bundchen ripropone una canzone da fascino intramontabile come “Porcelain” di Moby. La bellezza della protagonista e la capacità di creare sempre grande attenzione di Dior fanno il resto.

11) Samsung: Black Pumas – Colors

Nello spot dedicato al nuovo modello Samsung Galaxy, il famoso marchio di telefonia utilizza questa canzone come colonna sonora. Il brano funk e soul crea i giusti presupposti per attirare l’attenzione di chi guarda, perché gradevole.

12) Calzedonia: Paper kings – living my best life

Chiudiamo con i Paper kings, il gruppo che, con la canzone intitolata “living my best life”, fa da colonna sonora allo spot pubblicitario di Calzedonia. L’azienda di calze, collant, costumi eccetera, impegnata a promuovere i suoi prodotti per l’estate 2020. Il brano mette di buon umore, come si può immaginare.

Pubblicità 2020, le canzoni fanno la differenza

Siamo così giunti al termine di questa nostra selezione delle canzoni relative ad alcune delle pubblicità più belle di quest’anno. Inutile dire che senza determinati brani ad accompagnare certi spot non avrebbero la stessa presa sul pubblico.

Quindi, oggi più che mai, scegliere la canzone giusta per una pubblicità è importante quanto scegliere il testimonial giusto. Il brano di Ghali ne è una prova. Sono ben pochi quelli che non hanno in testa la sua canzone, specie fra i giovani. Lo stesso si può dire per la canzone di Marco Mengoni. Ma anche i pezzi storici se utilizzati bene hanno il loro fascino, come nel caso di Boombastic di Shaggy.

Insomma, le canzoni differenziano in modo determinante le pubblicità nel 2020.

