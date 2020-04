Vestirsi di un solo colore, consigli e idee per indossare un abito monocromatico secondo le tendenze moda estate 2020.

Vestire monocromatico è tendenza moda 2020, ma gli abiti di un solo colore hanno un vantaggio di farti sembrare più alta e più snella. Ma cosa significa esattamente monocromatico e quali sono i nuovi trend della moda estiva?

L’aggettivo “monocromatico” si divide in due parti: “mono” che significa singolo e “cromatico” che significa colore. Quindi un abito monocromatico, è composto anche da due pezzi di un solo colore.

Questo non significa vestire di rosso o di verde dalla testa ai piedi, però ci sono diverse gradazioni in un colore , pertanto puoi giocare sulle sfumature senza dimenticare che nei look monocromatici i tessuti diversi le scarpe, la borsa e i bijoux giocano un ruolo importante.

Vediamo quindi i migliori abbinamenti monocromatici per il giorno, o per la sera, suggeriti dalle ultime tendenze moda estate 2020.

Vedi anche: Colori moda primavera estate 2020 tendenze e abbinamenti

Vestire di un solo colore, il rosa.

Colore moda della stagione, il rosa viene proposto in abiti da giorno così come in abiti da sera. Per il giorno Max Mara da un valido esempio di come combinare il rosa tenue fra gonna e maglia, scarpe comprese.

La pink mania che ha conquistato la moda comprende anche tonalità di rosa accese come quessto outfit di Versace. Qui l’abito longuette viene abbinato a scarpe con tacco rosa borsa dello stesso colore e occhiali da sole con montatura e lenti sempre rosa.

Più classico in color cipria e pensato per cerimonie a settembre e occasioni eleganti è l’outfit pantaloni e giacca smoking che troverai nel catalogo abiti eleganti di Luisa Spagnoli primavera estate 2020.

Outfit total pink con blazer doppiopetto e pantaloni a zampa anche per il catalogo di Rinascimento abbigliamento primavera estate 2020.

Abbinare il giallo.

La moda estiva è piena di abiti gialli, ma non è un colore facile da portare. Tuttavia se vuoi seguire le tendenze qualcosa di giallo lo devi avere. Una buona soluzione è il tailleur pantalone che ti consente di seguire la moda pantaloni estate 2020 ma al contempo di spezzare l’outfit anche con altri colori e abiti che hai in armadio. Ecco un bell’esempio firmato Hugo Boss donna.

Un tailleur pantalone giallo abbinato alla borsa dello stesso colore e foulard sempre nel colore del sole richiede, una pelle abbronzata e una chioma scura. Il foulard invece può diventare una mascherina fashion, visto che comunque sia le mascherine saranno obbligatorie.

Vestire di un solo colore, abbinare il bianco

Il total white è una tendenza molto forte per la moda 2020, ci sono completi giacca pantalone e vestiti estivi anche eleganti. tuttavia onde evitare di sembrare una sposa meglio dare un tocco di colore o spezzare con gli accessori moda o anche un tocco di nero. L’alternativa è combinare due gradazioni di bianco, vedi l’abbinamento vestito estivo e trench firmato Jonathan Simkhai e quello giacca e pantaloni di Elisabetta Franchi

Vestire di un solo colore, nero dalla testa ai piedi

Vestire di nero in estate o in inverno non è una novità se parliamo di abiti estivi lunghi o anche eleganti, la novità è nelle combinazioni del total black. Ad esempio la tuta ampia con cintura e sandali neri visti da Isabel Marant o le combinazioni total black con fuseaux elasticizzati, blusa con manica lunga e tacchi neri di Saint Laurent si adattano meglio per la sera.

Vedi anche: Sandali estate 2020

Diventa facile da indossare nelle calde giornate estive un vestito midi nero con bretelle scollo quadrato e ricami tono su tono creato per la della nuova collezione Zara estate 2020.

Vestirsi di un solo colore: il blu

Spesso ci si chiede che scarpe abbinare a un vestito blu scuro o come abbinare il blu navy. Il blu è un colore che sta bene con tutto e diventa splendido se combinato con il nero, ma è bellissimo monocromatico. Maestre degli outfit monocromatici la regina del gossip Kate Middleton usa spesso vestiti di un solo colore perché fa tanto royal. Più elegante e moderna è Letizia Ortiz che veste di blu dalla testa nelle occasioni eleganti o di giorno.

Secondo la moda 2020 vestire di blu significa spaziare dai toni del blu elettrico, per arrivare alle due gradazioni del denim chiaro e scuro in aggiunta agli abiti eleganti blu scuro come quello in seta e velluto di Akris.

Vestire di un solo colore non è solo una tendenza moda, spessoo è il modo più semplice per essere eleganti, basta scegliere le tonalità più adatte al sottotono della pelle e al colore dei capelli.

Vedi anche: