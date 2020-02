Ispirazione anni ‘70 per il nuovo catalogo Mango donna primavera estate 2020. Le foto della nuova collezione

La moda di Mango primavera estate 2020 presenta maxi abiti con volant, dettagli a pieghe e ampie aperture. Stampe floreali e toni pastello per abiti con gilet, vestiti mini, bluse e top. Ma non è tutto qui, ecco le foto e i prezzi della nuova collezione.

Mango primavera estate 2020

La collezione si chiama “Shared Moments” ed è ispirata all’amicizia alla condivisione, alle vacanze. Colori neutri, stampe floreali, abbinamenti inusuali come il gilet sull’abito estivo donano un tocco di novità agli outfit della nuova stagione.

Belli anche i tailleur pantaloni con giacca a due bottoni e combinati con camicette con stampe floreali, per un look primaverile sobrio e d’effetto. Costo della giacca € 79,99. Pantaloni € 49,99

Tuttavia non può mancare il trench, capo come abbiamo detto più volte indispensabile secondo la moda primavera estate 2020. Mango nel nuovo catalogo lo abbina a un paio di pantaloni palazzo traforati e a una blusa con volant. Il prezzo dei pantaloni è di 39,99 euro. Costa € 159 il trench

Non mancano i jeans che nella nuova collezione vengono proposti a vita alta e bianchi ( come quelli di Letizia Ortiz) abbinati a maglie leggere sempre in color bianco. Prezzo dei pantaloni € 49,99. Costa 35,99 euro la maglia abbinata.

Il gilet è un pezzo mus have per la collezione donna di Mango 2020, lo ritroviamo anche in jeans combinato sempre con un pantalone in denim. Prezzo dei Jeans € 49,99. Costa 35,99 euro il gileet

Vestitini corti con maniche ampie , abiti lunghi con volant e una bella linea di accessiri fra sandali gladiatore, borse moda a secchiello o tracolla, e bijoux completano la nuova collezione Mango abbigliamento primavera estate 2020.

A interpretare la nuova campagna Mango sono le top model Anna Ewers, Rebecca Leigh Longendyke e Vittoria Ceretti riprese dal fotografo di moda Glen Luchford.

