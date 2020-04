Ecco le nuove tendenze sandali 2020 che domineranno in estate. Dai sandali con tacco a quelli bassi scopri quali scarpe vestiranno i tuoi piedi

Vuoi conoscere in antemprima le tendenze sandali estate 2020? Ecco quali scarpe andranno di moda per la prossima primavera estate secondo la moda. Qui hai oltre 90 foto da guardare, immagini che abbiamo selezionato da tutte le nuove collezioni moda donna estate 2020.

Troverai sandali con tacco, sandali bassi, quelli con tacco medio, sandali gioiello, quelli più sportivi, e nel mezzo anche quelli del Dr Scholl (frutto della collaborazione con Kate Spade), infradito, e il sandalo gladiatore. Sei pronta a scoprire le novità moda in tema di scarpe estive? Eccole tutte!

Sandali con tacco

Fra i nuovi sandali alti troviamo quelli con tacchi, a spillo, tacchi italiani, tacchi grossi e plateau, quelli più bassi squadrati oltre a quelli dalla forma rotonda, ma non mancano tacchi bassi dalle forme diverse.

Questi sono alcuni dei modelli proposti durante le collezioni moda. Il comune denominatore delle scarpe estive sono: lacci e i cinturini alle caviglie.

Per quanto riguarda i colori, questi ci sono tutti, dal sandalo rosso al nero al blu a quelli bianchi o nei colori neutri, per arrivare a quelli più particolari con tacco dorato o realizzati con materiali diversi o multicolore. Di contro alcuni modelli presentano uno stile minimal elegante e suola leggermente squadrata come quelli verdi di Siriano e Maxwell, altri invece sono decorati da catene dorate.

Un sandalo nero molto bello con piccolo plateau ma con tacco vertiginoso, è quello proposto da Dsquared2 in abbinamento a tutti gli abiti della collezione, jeans e pantaloni in pelle compresi

Il sandalo infradito alto con franfe caratterizza i modelli proposti da Prabal Gurung. Nella collezione troviamo anche modelli di sandali in pelle rossi decorati solo da un anello in metallo

Naturalmente non mancano i sandali estivi con tacchi medio bassi, sinonimo di comodità quando fa caldo. I modelli sono molto basic, c’è l’infradido con tacco basso o anche sandali con cinturino e listini multicolore come quelli di BE Blumarine.

Tacchi alti in legno e fiocchi in color denim da annodare alla caviglia caratterizzano i sandali alti di Philosophy. Colori pastello per i lussuosi sandali con fascia intrecciata di Bottega Veneta, mentre Burberry donna punta sul sandalo in bianco e nero con motivi check

Sandali gioiello con tacco e bassi

Il sandalo gioiello resta sempre una soluzione elegante per gli outfit estivi, ci sono sandali argento tipo il modello di Prada, con perle i sandali alti blu elettrico di Elisabetta Franchi. Dorati e decorati da strass i sandali gioiello firmati Casadei.

Ciondoli, strass colorati e grandi fibbie sempre con strass caratterizzano i nuovi saandali gioiello estate 2020.

Per quanto riguarda i brand di accessori e abbigliamento che hanno anche la loro linea di calzature, da notare in sandali Guess 2020 realizzati in pelle dorata e argentata con plateau altissimo e tacco alto.

L’intreccio di nodi e il colore oro rosso mettono in risalto i sandali in pelle metallizzata con tacco di Casadei

Dorati con tacco a rocchetto e stile retrò i sandali alti del catalogo Geox donna primavera estate 2020. Ideali per essere abbinati agli oufit eleganti e da cerimonia, i sandali del marchio italiano grantiscono comodità nonostante il tacco alto.

Sandali gioiello bassi

Il marchio italiano CafèNoir oltre i sandali brillanti in catalogo per l’estate 2020 presenta anche diversi infradito decorati da pietre dure e strass

Tutti in pelle gli infradito gioiello neri decorati da grandi strass i sandali neri del marchio Tosca Blu. Da abbinare anche con abiti estivi eleganti

Colore, stile etnico e fasce abbellite da stras bianchi e colorati per il sandalo frate di CafèNoir

I sandali realizzati da Rene Caovilla sono dei veri gioielli per i piedi. Tutti decorati con cristalli incastonati sono pensati per le spose e per gli abiti eleganti estivi o quelli per cerimonia importanti.

Stile minimal per il sandalo nero flat di Emporio Armani con le fascette decorate da piccoli strass bianchi

Sandali bassi dorati con lacci alla caviglia o argentati con nodi sulle dascee diventanto le scarpe gioiello estate 2020 per Dior, Valentino e Miu Miu

Sandali con tacco scultura

Il tacco scutura trasforma i sandali semplici in piccoli capolavori che fanno risaltare l’outfit da giorno e quelli più eleganti. Li troviamo in molte le collezioni di scarpe per donna a partire da quelli più economici

Il tacco basso scolpito e il colore oro rosa caratterizzano i nuovi sandali del catalogo Pittarosso primavera estate 2020

Dorato il tacco scultura del sandalo infradito semplice nero scelto da Jil Sander per la sua collezione primavera estate 2020.

Il tacco medio scolpito e il colore moda, caratterizzano questo sandalo scamosciato classico della collezione Geox donna 2020.

Sandali Bassi moda estate 2020

Le tendenze sandali estate 2020 non trascurano le comode calzature ultra-flat,naturalmente ve ne sono diversi modelli da quelli gioiello all’infradito al sandalo gliadatore con lacci da annodare al polpaccio.

Altro trend di stagione è il sandalo basso con cinturino e applicazioni di catenine e pietre dure per esempio questi di Etro.

Perline nappine e sandalo dorato stile ancient contraddistinguino i modelli di Aquazurra scarpe 2020

Seguono le tendenze moda i modelli di sandali bassi Casadei realizzati in cotone e con soletta personalizzata

Lacci da annodare alla caviglia sandali bassi colorati con cinturini multi cinturini saranno il trende più forte delle scarpe mosa estive 2020.

Sempre bassi ma da annodare alla caviglia con foulard di seta i lussuosi sandali con suola rossa di Louboutin 2020

Punta quadrata

Fra i sandali moda must have dell’estate ci sono sono quelli con tacco medio e punta squadrata, come ad esempio questo medello di sandali Guess con fasce incrociate e tacco basso giusto quel tanto che serve a slanciare la figura.

In linea con i colori moda estate gli infradito fucsia conpunta quadra firmati baleciaga.

Modelli simili realizzati in pelle, con tacco o bassi si possono trovare anche nella nuova collezione scarpe del catalogo Zara estate 2020. Ecco ad esempio un modello di mules nero con tacco e punta quadrata

Sandali con zeppa

Zeppe altissime e zeppe di media altezza per l’estate 2020, con la differenza che per la nuova stagione i sandali con zeppa di tendenza saranno multicolor, decorate con strass, o anche scolpite. Ecco le foto dei nuovi modelli.

Naturalmente non mancazon le zeppe con tomaia monocromatica, sempre realizzate nei colori moda 2020. Vedi questo modello verde della collezione Michael Kors.

L’eleganza del tono neutro e la zeppa in legno caratterizzano quelle di Casadei, il sandalo più sportivo con zeppa multicolore lo trovate invece nel nuovo catalogo Benetton primavera estate 2020. Chi cerca una zeppa particolare troverà nei modelli di Miu Miu sandali abbelliti da grandi perle bianche e oro.

Nel mezzo ci sono i marchi di calzature, ad esempio fra quelle economiche oltre alle zeppe Primadonna da Bata online si possono comprare fin da subito zeppe realizzate in tessuto denim e cinturino in color cuoio a contrasto.

Geox donna propone invece zeppe alte e comode multicolore realizzate in velluto e camoscio. Ecco il modello

Sandali gladiatore

Alti o bassi tornano di moda i sandali gladiatori ci sono modelli da giorno ma anche quelli dorati con tacco alto adatti per gli abiti da sposa o bianchi, o da abbinare agli abiti da sera. Non mancano quelli bassi da portare con vestiti corti estivi ma i modelli di gladiator più belli e particolari sono quelli rossi con tacco basso visti nella collezione Vivetta.

sono molto belli anche i sandali gladiatore neri a metà polpaccio realizzati in camoscio pelle di rettile e nappine con perline proposti da Etro e già scontati.

Questi sono i sandali estate 2020 quelli che vanno di moda, come hai visto i modelli sono tanti e ci sono scarpe per tututti i gusti e per tutte le tasche. Tuttavia se vuoi conoscere le ultime novità in tema di scarpe donna, oltre aal magazine scarpe alte-scarpe basse, segui la moda su Donne sul Web

