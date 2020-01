Zara ecco i primi arrivi della collezione primavera estate 2020. Scopri le ultime novità dal catalogo Zara donne

Se stavi aspettando gli ultimi arrivi di Zara sappi che è arrivata la prima collezione primavera estate 2020 Ecco i migliori capi che puoi comprare online o nei negozi prima che arrivi la bella stagione.

Zara primavera estate 2020. La collezione

Il catalogo Zara mentre continua con i saldi invernali, si rinnova con capi d’abbigliamento per la primavera estate 2020. Si tratta degli ultimi arrivi e di una collezione che precede la campagna ufficiale del marchio low cost, ma che intanto ti consente di comprare i primi abiti primaverili. Fra le novità troverai vestiti midi chemisier con fiocco in vita come questo in foto al prezzo di € 79,95



Un capo intramontabile a cui in primavera non si può rinunciare è il trench, ecco il nuovo modello del catalogo Zara. Costa € 159 e come puoi vedere si tratta di un impermeabile dalla linea ampia con cintura da annodare in vita.

Fra i nuovi capi di questa anteprima Zara della nuova stagione calda ci sono tailleur con giacca e pantalone dalla linea larga e morbida ecco in foto il modello.

La camicia lunga asimmetrica con fiocco è uno dei capi più belli di questa prima collezione zara donne per laa primavera estate 2020. Si abbina con un pantalone morbido a vita alta con pinces e fiocco. Il prezzo della camicia è di € 59,95. Costano sempre 59,95 euro i pantaloni

Da non trascurare anche il piumino per la primavera bianco corto con lo scollo incrociato. Costa € 89,95

Queste sono le prime novità Zara primavera estate 2020, come abbiamo detto si tratta di un’anteprima del nuovo catalogo che sarà come sempre oggetto di una campagna internazionale. Per intanto puoi farti l’idea di quali abiti adatti primaverili puoi trovare da Zara donne ora nei negozi e nello shop online del brand.

