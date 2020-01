Saldi Zara e Mango 2020 saldi vestiti, cappotti e accessori, per donne, uomo e bambini. Le date degli sconti nei negozi in tutta Italia e nello shop online di Zara e Mango

Con l’arrivo della stagione dei saldi, in molti si preparano per realizzare gli acquisti su alcuni capi di abbigliamento già pianificati da tempo. In particolare ci sono marchi della moda, come ad esempio Zara e Mango, che in questo periodo propongono sconti imperdibili su capi di tendenza.

Facciamo allora il punto sulle date, i ribassi applicati e le proposte per donna, uomo e bambini di questi marchi durante i saldi invernali 2020.

Zara e Mango saldi 2020: date e percentuali sconti

I saldi Zara e Mango 2020 partono in tutta Italia durante il primo week end di gennaio. A seconda della regione di riferimento dei negozi possono partire sabato 4 o domenica 5. In ogni caso si tratta giorni ideali per fare shopping, visto che sono anche seguiti dall’epifania e dunque festivi.

Gli sconti andranno avanti per diverse settimane (in media circa 8), anche se si potranno avere delle variazioni in base alle località in cui sono situati i negozi. Essi potranno arrivare, in alcuni casi, fino al 70%, ma questo nella fase finale dei ribassi. Tuttavia fin da subito si possono trovare interessanti sconti sull’abbigliamento per donna, uomo e bambini, con ribassi già nell’ordine del 30-40%.

Zara e Mango, oltre che nei negozi fisici, mettono a disposizione anche promozioni su una serie di capi disponibili per i saldi online. Tutto ciò sullo store online del sito zara.com, se preferite uno shopping rapido e a portata di clic.

Saldi Zara e Mango 2020 donne



Entrando nel dettaglio delle migliori proposte per le donne vi segnaliamo gli abiti, cappotti, vestiti in velluto pantaloni, ma anche stivali e borse.

Visto il periodo non mancano i cappotti, colorati o cammello, che sembrano dominanti quest’anno, ma anche quelli scuri, per chi ama restare sul classico.

Poi ci sono le giacche di pelle, disponibili col classico color nero o con colorazioni alla moda e le giacche imbottite. Inoltre, ecco i più caldi piumini con maxi tasche, tutto questo con sconti fino al 40%. Tante proposte anche per la maglieria, con maglioni, cardigan, lupetti e dolcevita ideali per la stagione invernale.

In questo caso gli sconti sono più accentuati e saranno superiori al 50%, poche settimane dopo l’inizio delle promozioni. Infine, per quanto riguarda i pantaloni ecco i modelli Mango in finta pelle, per poi passare al modello slouchy e ai jeans skinny di Zara

Saldi inverno 2020 Zara e Mango uomo

Anche l’uomo può trovare grandi occasioni firmate da questi marchi, durante i saldi 2020. A partire dai blazer e dai parka di tendenza, passando per i classici giubbotti di pelle e arrivando ai cappotti doppiopetto.

Ci sono i maglioni di lana merinos, cardigans e quelli girocollo, con sconti che si aggirano da subito intorno al 40%, ma sono destinati a crescere. Poi ecco le camicie, proposte sia in versione relax, per tutti i giorni, sia nelle versioni più eleganti per le occasioni.

Pure le scarpe sono disponibili in saldo con modelli sportivi, ma anche più eleganti come ad esempio i mocassini.

Saldi 2020 Zara e Mango bambini

Infine, un accenno alle proposte Zara e Mango 2020 destinate ai bambini. In questo caso spiccano le tutine per i più piccoli, e il capospalla, con i piumini Zara kids o i cappotti bambino su tutti.

Per le bambine ci sono numerose maglie di vario genere su cui gli sconti si aggirano fra il 40 e il 50%, ma anche le felpe di pile. Jeans e sneakers all’ultima moda sono proposti sia per i maschietti che per le femminucce, anche qui con buoni ribassi.

Bene, ora avete tutte le informazioni per i vostri affari in saldo con Zara e Mango 2020, non vi rimane che scegliere.

