Desigual saldi 2020, Borse Cappotti vestiti zaini scontati del 50%. Tutto quello che sarà possibile comprare dal marchio spagnolo d’abbigliamento e accessori. Le date d’inizio dei saldi invernali 2020 di Desigual.

I Saldi Desigual 2020 donna uomo e bambini e che a breve arriveranno in tutti i negozi negozi del brand spagnolo e sul sito ufficiale sono previsti per il 4 gennaio, data dell’apertura dei saldi invernali 2020 in alcune regioni Italiane . Ma nel frattempo il marchio ha iniziato a mettere sconti e promozioni online sul suo e-commerce.

Ecco una selezione dei migliori acquisti da fare a prezzo scontato

Desigual saldi 2020

Caratterizzati da uno stile originale e da una particolare varietà cromatica, i capi d’abbigliamento Desigual presentano stampe frange e ricami, oltre ai mix di materiali. Stessa cosa vale per la linea di accessori che comprende prevalentemente borse, zaini e scarpe. I prezzi non sono quelli di un marchio low cost, ma prima e durante i saldi si possono fare degli ottimi affari su borse vestiti cappotti e piumini.

Desigual scarpe

In tema di scarpe per donne la collezione offre prevalentemente stivaletti invernali dove spiccano quelli bassi in camoscio e con frange, da non farsi sfuggire sono invece gli anfibi, grande tendenza della stagione invernale. Quelli di Desigual si distinguono dagli altri modelli grazie al mix di materiali con cui sono stati realizzati e alle perle che impreziosiscono lo stivaletto stile militare.

Borse Desigual

La collezione borse e zaini di questo marchio offre una tale varietà di prodotti fra nuove borsette piccole dalla forma rotonda, shopping bag, tracolle realizzate in pelle sintetica e bowling bag con applicazioni ricamo. Tutte le borse riflettono lo stile del brand, ma fra le novità ci sono le nuove mandala bag realizzate in similpelle nera e argentata.

Desigual bambina

Vestitini, giacche invernali imbottite con cappuccio e stampa Art, felpe, jeans con cuori oltre a tutta la gamma di pullover e piumini offrono la possibilità di vestire le bambine quando fa freddo con uno stile diverso unico e di tendenza.

Queste sono le tante occasioni che potete trovare durante i Desigual saldi 2020 a gennaio 2020 nei negozi e sul sito, ma occhio che nel frattempo come per molti marchi sono iniziati i saldi online.

Vedi anche:

Luisa Spagnoli saldi

Geox Saldi